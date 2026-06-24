Convivialità, musica, spettacolo e sapori: torna la Festa della Birra

Scarlino (Grosseto). Sabato 27 giugno, a partire dalle 19.00, piazza Gramsci a Scarlino Scalo ospiterà la seconda edizione della Festa della Birra, iniziativa promossa dalla Pro Scarlino con il contributo del Comune di Scarlino. L’evento propone una serata all’insegna della convivialità e dell’aggregazione, con stand gastronomici, espositori hobbisti, musica dal vivo e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.

Ad animare la serata sarà il cabaret di Gianmaria Vassallo, comico, autore e content creator conosciuto per i suoi monologhi ironici e per la capacità di raccontare con leggerezza situazioni della vita quotidiana, conquistando negli anni un ampio seguito sia dal vivo sia sui social network. Durante l’evento ci sarà anche la musica di Dj VinS, in un programma che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

«Siamo felici di riproporre la Festa della Birra dopo il successo della prima edizione – afferma il presidente della Pro Scarlino, Maurizio Bizzarri –. L’obiettivo è offrire un momento di incontro e divertimento aperto a tutti, valorizzando al tempo stesso il lavoro dei volontari e delle associazioni che contribuiscono alla vita della nostra comunità. Abbiamo costruito un programma capace di unire buona cucina, musica e spettacolo, con l’auspicio di trascorrere insieme una serata piacevole e partecipata».

«La Festa della Birra rappresenta un’occasione importante per vivere gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità – dichiara l’assessore Giorgio Maestrini –. Manifestazioni come questa contribuiscono a rendere vivo il territorio e a creare momenti di incontro tra residenti e ospiti. Ringrazio la Pro Scarlino e tutti i volontari che stanno lavorando per la buona riuscita dell’iniziativa».

«Scarlino Scalo conferma ancora una volta la propria capacità di accogliere eventi che favoriscono la socialità e la partecipazione – aggiunge la consigliera comunale Elisa Fabbretti –. Sarà una serata di festa aperta a tutti, costruita grazie all’impegno di tante persone che dedicano tempo ed energie alla vita della comunità. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare e a trascorrere insieme una piacevole serata».

L’appuntamento è quindi per sabato 27 giugno dalle 19.00 in piazza Gramsci a Scarlino Scalo. L’ingresso è libero.