Via libera al Piano Casa, Rossi: “Risposte concrete anche per Grosseto e per la Maremma”

Roma. «L’approvazione in Aula del Decreto Legge recante misure urgenti per il ‘Piano Casa’ segna una svolta fondamentale e attesa per le politiche abitative del nostro Paese, confermando la determinazione del Governo Meloni nel dare risposte immediate e tangibili al disagio abitativo, senza consumo di suolo e scommettendo sulla rigenerazione urbana. Una misura che esprime appieno i valori di Fratelli d’Italia: sostenere chi ha più bisogno, valorizzare il patrimonio pubblico e sbloccare la burocrazia».

E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici alla Camera dei deputati e assessore a urbanistica, aree Peep e Pip, società partecipate del Comune di Grosseto.

Il provvedimento introduce una strategia integrata che punta, in primo luogo, a un imponente Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp) e sociale (Ers).

«Parliamo di un piano – spiega Rossi – che mobilita risorse strategiche, tra cui una base di partenza di 970 milioni di euro a cui si sommano quote del Fondo sociale per il clima e stanziamenti per la rigenerazione urbana, finalizzati a rimettere a norma e rendere finalmente disponibili le migliaia di case popolari che oggi in Italia sono vuote e inutilizzate, solo a causa di carenze manutentive. Non costruiamo nuove scatole di cemento, ma ripariamo, efficientiamo e riqualifichiamo l’esistente, contrastando il degrado urbanistico e sociale».

«Il cuore del provvedimento – continua il deputato di Fratelli d’Italia – risiede nella capacità di intercettare i reali fabbisogni della popolazione, offrendo alloggi a prezzi accessibili e a canone calmierato per i giovani, le giovani coppie, i genitori separati e gli studenti fuori sede. Un plauso va anche all’attenzione riservata ai lavoratori della ‘fascia grigia’ e al comparto dei servitori dello Stato: le tutele del Piano si estendono espressamente al personale scolastico, sanitario, alle Forze di polizia, alle Forze armate e ai Vigili del Fuoco, figure essenziali che spesso faticano a trovare soluzioni abitative sostenibili quando vengono trasferite lontano da casa».

«Questo Dl avrà un impatto straordinariamente positivo anche sulla Maremma. Grosseto e i nostri comuni costieri e collinari vivono una forte pressione abitativa. Grazie alle misure di edilizia integrata e all’attrazione di investimenti privati, i Comuni del grossetano potranno stipulare convenzioni per garantire alloggi con canoni ridotti di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato. Inoltre, le fortissime semplificazioni procedurali introdotte, come la conferenza di servizi semplificata e le agevolazioni per i mutamenti di destinazione d’uso, permetteranno alle amministrazioni locali e agli enti gestori di azzerare i tempi burocratici, riconvertendo rapidamente immobili pubblici dismessi o non redditizi per destinarli a famiglie in difficoltà e giovani del nostro territorio. Ancora una volta, dalle parole siamo passati ai fatti. Grazie al lavoro sinergico tra Parlamento e Governo, offriamo a tutti sindaci d’Italia e ai cittadini uno strumento formidabile per rilanciare l’economia locale, sostenere il comparto edilizio e, soprattutto, garantire il diritto alla casa a chi lavora e crea il futuro della nostra terra», conclude Fabrizio Rossi.