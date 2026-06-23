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Urbanistica e diritto all’abitare, Rifondazione Comunista: “Servono chiarimenti su Piano operativo”

di Redazione
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Grosseto. Alcune settimane fa è apparsa sui media la notizia del dell’incarico per la redazione del Piano operativo, lo strumento che dovrà definire le regole di attuazione del Piano strutturale”.

A dichiararlo, in una lettera aperta all’assessore all’Urbanistica del Comune di Grosseto, Fabrizio Rossi, è il gruppo di lavoro Sociale/Casa della federazione di Grosseto del Partito della Rifondazione Comunista.

“Le nuove norme urbanistiche stabiliranno indici di edificabilità, bonus edilizi, criteri per il recupero dei fabbricati e meccanismi di perequazione urbanistica, individuando i terreni urbani ed extraurbani sui quali distribuire le volumetrie – continua la lettera -. Nei giorni successivi, il dibattito pubblico si è concentrato sui ritardi accumulati dal Piano operativo: rallentamenti innegabili, che stanno frenando gli investimenti sul territorio. Per programmare interventi regolatori efficaci, un’amministrazione comunale deve conoscere approfonditamente la propria realtà socio-demografica, il patrimonio immobiliare, lo stato economico-finanziario e i vincoli a tutela del territorio. Questa base informativa è il presupposto imprescindibile per attivare qualsiasi strumento urbanistico”.

“Alla luce di ciò, intendiamo porre alcune domande precise all’assessore competente – prosegue la lettera -:

  • cosa si intende, concretamente, quando si afferma che la zona dell’ex ippodromo del Casalone diventerà la ‘porta di accesso’ al Parco della Maremma?
  • L’amministrazione comunale conosce l’esatto numero di appartamenti vuoti, sia pubblici che privati, presenti nel comune di Grosseto?
  • L’assessore è a conoscenza di quanti cittadini siano attualmente in lista d’attesa per un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (Erp)?
  • L’amministrazione pensa davvero di risolvere l’emergenza abitativa di tanti grossetani con il miraggio del Social Housing a canone calmierato? I canoni applicati da queste strutture (definiti ‘moderati’) sono parametrati al mercato e risultano inaccessibili per la fascia di popolazione destinataria. Quest’ultima necessita invece di ‘canoni sociali’ calcolati sul reddito reale, dove il costo dell’abitazione non superi il 30% delle entrate.
  • Quali misure prevede il Comune di Grosseto per tutelare i cittadini colpiti da morosità incolpevole?”.

“Chiediamo che l’assessore all’Urbanistica chiarisca pubblicamente questi nodi centrali legati al diritto all’abitare nel comune di Grosseto – termina la nota, proprio ora che si stanno definendo le nuove regole urbanistiche con la redazione del Piano operativo”.

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