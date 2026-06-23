Urbanistica e diritto all’abitare, Rifondazione Comunista: “Servono chiarimenti su Piano operativo”

Grosseto. “Alcune settimane fa è apparsa sui media la notizia del dell’incarico per la redazione del Piano operativo, lo strumento che dovrà definire le regole di attuazione del Piano strutturale”.

A dichiararlo, in una lettera aperta all’assessore all’Urbanistica del Comune di Grosseto, Fabrizio Rossi, è il gruppo di lavoro Sociale/Casa della federazione di Grosseto del Partito della Rifondazione Comunista.

“Le nuove norme urbanistiche stabiliranno indici di edificabilità, bonus edilizi, criteri per il recupero dei fabbricati e meccanismi di perequazione urbanistica, individuando i terreni urbani ed extraurbani sui quali distribuire le volumetrie – continua la lettera -. Nei giorni successivi, il dibattito pubblico si è concentrato sui ritardi accumulati dal Piano operativo: rallentamenti innegabili, che stanno frenando gli investimenti sul territorio. Per programmare interventi regolatori efficaci, un’amministrazione comunale deve conoscere approfonditamente la propria realtà socio-demografica, il patrimonio immobiliare, lo stato economico-finanziario e i vincoli a tutela del territorio. Questa base informativa è il presupposto imprescindibile per attivare qualsiasi strumento urbanistico”.

“Alla luce di ciò, intendiamo porre alcune domande precise all’assessore competente – prosegue la lettera -:

cosa si intende, concretamente, quando si afferma che la zona dell’ex ippodromo del Casalone diventerà la ‘porta di accesso’ al Parco della Maremma?

L’amministrazione comunale conosce l’esatto numero di appartamenti vuoti, sia pubblici che privati, presenti nel comune di Grosseto?

L’assessore è a conoscenza di quanti cittadini siano attualmente in lista d’attesa per un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (Erp)?

L’amministrazione pensa davvero di risolvere l’emergenza abitativa di tanti grossetani con il miraggio del Social Housing a canone calmierato? I canoni applicati da queste strutture (definiti ‘moderati’) sono parametrati al mercato e risultano inaccessibili per la fascia di popolazione destinataria. Quest’ultima necessita invece di ‘canoni sociali’ calcolati sul reddito reale, dove il costo dell’abitazione non superi il 30% delle entrate.

Quali misure prevede il Comune di Grosseto per tutelare i cittadini colpiti da morosità incolpevole?”.

“Chiediamo che l’assessore all’Urbanistica chiarisca pubblicamente questi nodi centrali legati al diritto all’abitare nel comune di Grosseto – termina la nota –, proprio ora che si stanno definendo le nuove regole urbanistiche con la redazione del Piano operativo”.