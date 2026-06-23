Tpl: Regione studia con Comuni e Province bonus per calmierare rincaro di abbonamenti

Ci sarà un bonus per calmierare l’aumento degli abbonamenti a bus e tranvia, quelli almeno trimestrali e quelli annuali: un rimborso diretto agli utenti che “maggiormente e in modo più costante utilizzano il trasporto pubblico locale”.

Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il presidente della Toscana Eugenio Giani, dopo una riunione ieri mattina con le amministrazioni locali. Le risorse da mettere in campo potrebbero oscillare tra i cinque e gli otto milioni di euro. La Regione può sicuramente contribuire con almeno cinque milioni. La modalità del rimborso è ancora da individuare.

“Utilizzeremo i prossimi dieci giorni per approfondimenti tecnici-legali e definiree quindi i dettagli del bonus, compreso chi e in quale misura parteciperà alla raccolta delle risorse necessarie, quanto metterà la Regione e quale sarà la compartecipazione di Comuni e Province”, spiega il presidente Giani.

Dal primo agosto il costo dei biglietti urbani crescerà in Toscana di 30 centesimi: da 1,7 a 2 euro, un rincaro del 17 per cento. Gli abbonamenti aumenteranno dell’8 per cento, il che vuol dire una trentina di euro l’anno per il capoluogo e una quarantina per gli extraurbani tra i venti e i trenta chilometri.

“Con il bonus che metteremo in campo non riusciremo ad annullare integralmente il maggior costo degli abbonamenti – chiarisce il presidente – ma potremo calmierare in parte l’aumento, premiando gli utenti più fidelizzati”. “Se saranno utilizzate le risorse del Fondo sociale europeo – aggiunge – il rimborso ai cittadini dovrà tenere conto delll’Isee, l’indicatore che sintetizza redditi e capacità economica di una famiglia”.

Se la provenienza dei fondi sarà altra non è detto che ci siano soglie di sbarramento nell’accesso al beneficio e potrebbero quindi goderne tutti i pendolari, indipendentemente dal loro reddito.

“Torneremo a vederci con Comuni e Province da qui ad una decina di giorni, fatti tutti gli approfondimenti del caso – conclude Giani –. Allora definiremo i dettagli di questa misura”

Nell’incontro con i giornalisti Giani ha ribadito nuovamente come il rincaro di biglietti ed abbonamenti del trasporto pubblico locale scaturisca non da una decisione politica, ma da un adempimento contrattuale, che tiene conto dell’inflazione e che la Giunta regionale ha ratificato con una propria delibera. “Il contratto che ci lega per dodici anni con il gestore Autolinee Toscane – annota – era stato impostato nel 2013 ed è partito nel 2021, dopo lunghi ricorsi che ne avevano rinviato l’aggiudicazione”.

Il bonus per gli abbonamenti non è comunque la sola novità emersa dalla riunione di ieri mattina tra Regione, Comuni e Province. “Abbiamo deciso di costituire formalmente un osservatorio regionale sul Tpl a cui parteciperanno rappresentanti di Anci e Upi (ovvero l’associazione dei Comuni e l’Unione delle province ndr) – riferisce Giani -. Ogni territorio ha le sue specificità”.

“Controlleremo ancora più puntigliosamente – prosegue – la regolarità delle linee ed eventuali cadute di frequenza o corse saltate, pronti ad agire in alcuni casi con sanzioni nei confronti del concessionario”.