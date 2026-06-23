Torna “Molino che racconta”: tre serate di cultura a Molino Hub

Grosseto. Tre serate dedicate alla cultura, alla letteratura e al pensiero contemporaneo nella suggestiva cornice delle Mura medicee di Grosseto.

Dal 24 al 26 giugno torna “Molino che racconta 2026”, la rassegna organizzata da Clan con il sostegno di Cesvot, realizzata in collaborazione con Istituzione Le Mura, Kansassiti Aps e grazie alla collaborazione della Nuova Libreria di Francesco Serino.

Gli incontri si svolgeranno alle 21 presso Molino Hub, in via Mulino a Vento 17, e vedranno protagonisti tre importanti autori italiani.

Il programma

Ad aprire la rassegna, mercoledì 24 giugno, sarà Felice Vinci, saggista noto a livello internazionale, che presenterà i volumi “I segreti di Omero nel Baltico” e “I misteri della civiltà megalitica” (Leg Edizioni), accompagnando il pubblico in un affascinante viaggio tra archeologia, storia antica e teorie che mettono in discussione le tradizionali interpretazioni delle origini della civiltà occidentale.

Giovedì 25 giugno sarà la volta della giornalista e scrittrice Lorenza Foschini, storica conduttrice del Tg2, che presenterà “Il cappotto di Proust” (La nave di Teseo), una straordinaria storia vera che racconta come un appassionato bibliofilo riuscì a salvare dall’oblio gli oggetti personali di Marcel Proust. L’incontro sarà anche un appuntamento speciale del Book Club “L’Indice dei Libri del Mese”.

A chiudere la manifestazione, venerdì 26 giugno, sarà Igor Sibaldi, filologo, scrittore e studioso dei testi sacri, tra le voci più autorevoli della divulgazione filosofica e spirituale italiana. Al centro della serata il suo ultimo libro “Vuoi? Esercizi per ottenere molto più di quello che ti aspetti” (Mondadori), dedicato al tema del desiderio come strumento di trasformazione personale.

L’ingresso agli eventi è riservato ai soci con tessera 2026 du Clan o Kansassiti (5 euro). La prenotazione è fortemente consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp, al numero 0564.22284.