Musica, buon cibo, artigianato e fiumi di birra: torna Vulcano di birra

Arcidosso (Grosseto). L’inizio dell’estate sul Monte Amiata ha il sapore della birra artigianale. Appuntamento ormai fisso nel calendario dei beer lovers toscani e non solo, torna con un format rinnovato il festival Vulcano di birra: venerdì 26 e sabato 27 giugno al Nido di Fate di Arcidosso.

Il cuore dell’evento resta sempre la birra artigianale di qualità, accompagnata da musica e buon cibo, ma la formula si rinnova strizzando l’occhio agli anni ’90 e 2000. Vulcano di birra – Back to the beer sarà una due giorni pensata per assaporare birre classiche e speciali e godersi momenti di convivialità. Tra le novità principali l’introduzione di un corner dedicato ai gin curato da Bad Spirits e Perotto, per chi vorrà alternare la degustazione della birra con sapori diversi e fare un viaggio dalla Maremma all’Inghilterra e ritorno.

I birrifici

I birrifici presenti all’evento quest’anno saranno tre: Wooden beer, con sette vie a rotazione, tra cui anche etichette gluten free, di Cantina Errante e Radiocraft e una sorpresa speciale direttamente dai birrifici; Birrificio Sabino, della provincia di Rieti, che proporrà sei vie a rotazione da una Session ipa fresca e leggera ad una Belgian strong ale solo per i più audaci; Birra Amiata, con sei etichette dalle più classiche che caratterizzano da sempre il birrificio alle new entry. Un totale di diciannove spine in cui si alterneranno birre da assaggiare, gustare, scoprire o riscoprire, per soddisfare ogni voglia di luppolo.

“Quest’anno abbiamo deciso di tornare alle origini, rimettendo la birra al centro della festa, ma con un’energia tutta nuova – spiegano gli organizzatori –. Back to the beer è un invito a ritrovarsi, staccare dalla routine e vivere due serate leggere, tra ottime birre artigianali, buon cibo, musica e voglia di stare insieme. Ci siamo divertiti a giocare con le atmosfere degli anni Novanta e Duemila, creando un evento che parla agli appassionati di sempre, ma anche a chi vuole scoprire il mondo della birra in modo informale e coinvolgente. Vulcano di birra vuole essere questo: un punto di incontro dove condividere sapori, sorrisi e momenti da ricordare, nel contesto unico del Monte Amiata”.

Nuova impostazione anche per quanto riguarda il cibo: quest’anno sarà curato dalla Pro loco di Arcidosso che ha pensato un menù ricco di proposte dedicate alla birra con piatti iconici degli anni Novanta e Duemila, tra cui il vintage burger, lo stinco del birraio e le trofie summer ’96.

E poi la musica, che accompagnerà le due serate. Si aprirà, il venerdì, con Madferit, tribute band degli Oasis che farà immergere nell’atmosfera più autentica del Britpop e, a seguire, Cato dj. Sabato sera, dalle 19.30, Tutti sulla luna live e, dalle 23, Millennials party.

Inoltre, dalle 18 di sabato, è prevista una lezione di gentle pilates a cura di Giulia Contri (per prenotazioni, contattare il numero 339.7020550).

Infine, saranno presenti il mercatino di prodotti artigianali e l’area giochi dedicata ai più piccoli.