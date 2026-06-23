Lions Club Salebrum: Paolo Maggi confermato presidente

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 20 giugno tradizionale passaggio della campana del Lions Club Castiglione della Pescaia all’Hotel L’Approdo, ma questa volta con una novità: il presidente Paolo Maggi, per volontà unanime del Club, è succeduto a sé stesso; quindi, anche per il nuovo anno lionistico, sarà presidente del Salebrum.

Alla cerimonia erano presenti: l’immediato Past Governatore e responsabile Lcif Francesco Cottini e la moglie Monica, il Governatore eletto Pietro Fontana e la moglie Patrizia, il primo vicegovernatore eletto Barbara Becherucci, il secondo vicegovernatore eletto Roberto Torelli, la moglie Silvia e figlia Rachele, il presidente della sesta Circoscrizione Rinaldo Favilli con la moglie Chiara e la figlia Carlotta, ildDirettore del Centro Studi del Lionismo “Massimo Fabio” Roberto Breschi, l’avvocato Luciano Serra, Console onorario della Repubblica di San Marino, accompagnato da Sabrina Lentini, presidente della Marina di San Rocco, il sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, il presidente nazionale di Cna Nautica, Federica Maggiani, con il marito Vaifro, il referente nazionale di Cna Nautica Alessandro Battaglia, con la moglie Monia, il professor di Economia aziendale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Fabio Serini, con la moglie Stefania, gli Officer distrettuali Valentina Merlo e Severo Mulinacci, il Presidente di Zona M Bruno Bernardini con la sig.ra Silvia, il presidente LC Grosseto Host Andrea Coscarelli con sig.ra Federica, il presidente del Lions Club Orbetello I Presidi, Luca Aldi, con la moglie Debora e i figli, il presidente del Lions Club Alta Maremma Adriano Mazzone, con la moglie Letizia, i vicepresidenti dei Lions Club Grosseto Host Gloria Mazzi, di Orbetello, Luisa Giovannini, con il marito Marco, dell’Alta Maremma Davide Calabrese, con la moglie la direttrice del Coeso Tania Barbi, il comandante della Stazione del Carabinieri Marco Quattrocchi, con la moglie Anna, il comandante della Stazione della Guardia di Finanza Pierluigi Zanetrti, con la moglie, il comandante dell’Ufficio locale marittimo Luca De Martino, l’agente scelto di Polizia Municipale Andrea Callari, il caporedattore de La Nazione di Grosseto Luca Mantiglioni con la moglie Daniela, Pietro Suchan, magistrato già Sostituto Procuratore presso la Direzione distrettuale Antimafia di Firenze.

Centoquaranta persone fra ospiti e soci presenti sono intervenuti alla cerimonia

Due Mjf assegnati: al Console onorario della Repubblica di San Marino, l’avvocato Luciano Serra, ed al socio Bernardino Tartaglia.

Un nuovo socio entrato nel Club: il dottor Luca Mantovani, odontoiatra.

Il presidente Paolo Maggi ha illustrato il suo programma per il prossimo anno. Già ventinove, con date stabilite, sono gli avvenimenti fissati.