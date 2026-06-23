Assistenza della sala del Consiglio comunale: il Comune pubblica interpello per le proposte

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha pubblicato un interpello finalizzato all’acquisizione di proposte tecnico-economiche per l’eventuale affidamento diretto del servizio quinquennale di assistenza, manutenzione software evolutiva e integrazione tecnologica della sala del Consiglio comunale.

L’iniziativa si rende necessaria in vista della scadenza dell’attuale contratto, prevista per il 15 luglio 2026, con l’obiettivo di garantire la continuità operativa dei servizi tecnologici che supportano le attività istituzionali dell’Ente.

La sala del Consiglio comunale è infatti dotata di un sistema congressuale Bosch Dicentis e di infrastrutture audio-video avanzate che consentono lo svolgimento delle sedute istituzionali, degli incontri pubblici e degli eventi in presenza, da remoto o in modalità mista.

L’interpello ha carattere esclusivamente esplorativo e non costituisce procedura di gara, nè proposta contrattuale, nè impegno vincolante per l’amministrazione e consentirà all’amministrazione di raccogliere proposte tecniche e organizzative da parte di operatori economici qualificati, valutando soluzioni in grado di assicurare elevati standard di affidabilità, sicurezza informatica, integrazione tecnologica e qualità del servizio.

L’affidamento avrà una durata di 60 mesi e un valore complessivo stimato pari a 39.500 euro oltre Iva.

Gli operatori interessati dovranno presentare una relazione tecnica dettagliata, l’offerta economica e la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti, tra cui l’esperienza nella gestione di sale consiliari e sistemi congressuali in ambito istituzionale.

Per consentire una corretta formulazione delle proposte, il Comune mette inoltre a disposizione la possibilità di effettuare sopralluoghi nella sala del Consiglio comunale.

Le proposte dovranno essere trasmesse tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le ore 12 del 3 luglio 2026.

L’amministrazione procederà a una valutazione complessiva delle soluzioni presentate, tenendo conto della qualità tecnica, delle funzionalità offerte, delle caratteristiche di sicurezza e dell’esperienza maturata dagli operatori economici, riservandosi ogni decisione in merito all’eventuale affidamento del servizio.