Verso le amministrative, I Love Grosseto: “Meno partiti, più cittadini per liberare il Comune”

Grosseto. In vista delle prossime elezioni amministrative del 2027, la grande coalizione civica I Love Grosseto lancia un appello “aperto, coraggioso e senza precedenti a tutto il tessuto sociale, associativo e politico della città”.

“L’invito è rivolto a tutte le associazioni, ai singoli cittadini, al mondo del civismo autentico, ma anche a chi ha già avviato, o sta pensando di avviare, un percorso politico per il futuro del nostro territorio – continua la nota della coalizione civica –. Vogliamo fare un appello alla responsabilità e alla lungimiranza: facciamo convergere tutto il potenziale delle candidature e delle idee all’interno di un unico, grande contenitore. Insieme, dentro I Love Grosseto, possiamo sprigionare una forza elettorale e progettuale gigantesca per cambiare davvero le sorti della città. La validità di questa chiamata a raccogliersi sotto un’unica bandiera civica è confermata, purtroppo per Grosseto, dai fatti della cronaca politica più recente. Pensiamo al clamoroso ‘terremoto’ interno che sta scuotendo il Partito Democratico locale, con le pesanti accuse scagliate da Alessio Scheggi sulla gestione interna e sul mancato pagamento delle quote dei tesserati da parte dei sindaci del territorio, tra cui gli stessi Termine e Limatola. Queste spaccature e queste polemiche di bottega dimostrano una verità ormai innegabile: i partiti tradizionali sono macchine ingessate, concentrate sui propri equilibri interni, sulle tessere, sulle poltrone e sui regolamenti di conti amministrativi, anziché sui bisogni reali dei grossetani. Non è con queste dinamiche che si può governare il futuro di una città. Ed è proprio per questo che lo slogan fondativo della nostra coalizione parla chiaro: ‘Meno partiti, più cittadini'”.

“L’obiettivo di I Love Grosseto è invece quello di vincere e andare al governo della città – prosegue il comunicato -. Per la prima volta nella storia di Grosseto, si prospetta la reale opportunità di guidare il Comune con un’amministrazione che non sia condizionata o sotto ricatto dal vecchio sistema dei partiti tradizionali, dalle loro coalizioni spartitorie e dalle finte liste civiche ‘civetta’, nate solo come ruote di scorta dei simboli nazionali. Unire le forze dentro la grande coalizione civica significa evitare la frammentazione in mille rivoli facendo un favore agli apparati di partito. Unire le candidature sotto I Love Grosseto ci rende una corazzata vincente. Significa anche restituire centralità ai grossetani e mettere al primo posto le competenze e il territorio, senza dover rispondere a segreterie politiche romane o fiorentine. Crediamo fortemente nelle idee e nell’energia pulita dei singoli, ed è per questo che confidiamo in una massiccia e convinta adesione al nostro appello da parte di tutto il mondo civico Grossetano”.

“Per ultimo, ci rivolgiamo in modo particolare a chi, con coraggio, ha già intrapreso percorsi alternativi o sta valutando di farlo: I Love Grosseto non vuole imporre nulla, vuole accogliere. Vuole essere la casa comune di chi ama questa città e vuole vederla finalmente governata da persone libere da vincoli di apparato – termina la nota -. L’iniziativa è ufficialmente avviata. Le porte sono aperte a chiunque voglia spendersi per una Grosseto fiera, indipendente e finalmente in mano ai suoi cittadini”.