Vava II: il megayacht del plurivincitore dell’America’s Cup solca il mare davanti a Marina

Grosseto. E’ arrivato domenica 21 giugno, davanti a Marina di Grosseto, il megayacht Vava II, del plurivincitore dell’America’s Cup, il più grande yacht di costruzione britannica.

Racconta il comandante Daniele Busetto che il Vava II è dell’imprenditore svizzero Ernesto Bertarelli, costruito da Devonport Yachts a Plymouth in Inghilterra, e lo scafo dal cantiere navale Appledore Shipbuilders ha una lunghezza di 96,83 metri, una larghezza di 17,21 metri, è stata l’ultima imbarcazione costruita da Devonport Yachts in seguito all’acquisizione da parte di Pendennis Shipyard; il progetto dello yacht è della Hampshire Redman Whiteley Dixon e l’interior designer è del francese Rémi Tessier.

Lo yacht batte bandiera delle Isole Cayman, con il porto di registrazione Georgetown, il panfilo precedente di Bertarelli era Vava, uno yacht a motore di 47 metri costruito da Royal Van Lent / Feadship nei Paesi Bassi nel 1996.

Ernesto Bertarelli è noto al grande pubblico per la sua passione per la vela, ha vinto fra l’altro la Sardinia Cup nel 1998, sette edizioni del Bol d’Or, sette Decision 35 Trophy e quattro edizioni delle Extreme Sailing Series, il Mondiale Farr 40 e 12 MJ nel 2001 e la Swedish Match Cup nel 2001; nel 2003, alla 31ª America’s Cup, la barca di Ernesto Bertarelli Alinghi vince agevolmente “la regate delle regate” contro l’imbarcazione neozelandese, è la prima volta di un Paese europeo oltretutto senza sbocchi sul mare.

La coppa viene difesa con successo nell’edizione successiva, la 32ª America’s Cup di Valencia, contro il challenger Emirates Team New Zealand.

Foto di Ezio Cairoli