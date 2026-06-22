Sanità, la Uil: “Tutelare i diritti per i lavoratori e i servizi per i cittadini”

Grosseto. La Uil Fp, viste le numerose sentenze, a partire dalla Corte di Appello europea per arrivare a quelle più recenti della Cassazione, presenterà all’Azienda dell’Area Vasta Sud Est, per conto dei lavoratori che intenderanno avvalersi del sindacato, due richieste risarcitorie relative alla fruizione del servizio mensa e delle indennità di turno.

I lavoratori che vorranno fare richiesta potranno ritirare, scaricare e compilare i moduli dai gruppi o rivolgendosi ai rappresentanti sindacali nei presidi.

Per il Misericordia iscritti e non iscritti potranno avere la possibilità di incontrare con rappresentanti sindacali che forniranno istruzioni per la compilazione dei moduli per la richiesta che il sindacato inoltrerà all’azienda e la Uil Fp mette a disposizione la propria struttura per seguire l’iter che potrà essere sostenuto, se necessario e se non saranno raggiunti accordi bonari sulle due questioni, da una procedura giudiziaria.

L’iter sarà accompagnato anche dal legale di fiducia della UIL FP, l’avvocato Giuliana Romualdi, che garantirà l’assistenza necessaria per risolvere la questione.

La conferenza stampa organizzata al Misericordia dal sindacato è stata l’occasione per fare il punto della situazione sui servizi sanitari ospedalieri e territoriali.

A riguardo, la Uil Fp ha rimarcato che, “nonostante l’impegno profuso dall’azienda, molte criticità rimangono aperte e collegate alla tenuta del sistema sanitario pubblico”.

“I tagli operati nel corso degli anni nei presidi ospedalieri non hanno portato allo sviluppo auspicato dei servizi territoriali dove sono state finanziate le Case di comunità dal punto di vista strutturale, ma il tutto sta facendo i conti con la carenza di professionisti – ha sottolineato il sindacato -. Un problema che non riguarda solo l’Area Vasta Sud Est ma fa riferimento ad un quadro generale preoccupante a livello nazionale. Il sistema sanitario pubblico resiste grazie all’impegno di tutti i professionisti che, con sforzi non indifferenti, stanno portando avanti un grande lavoro”.

I problemi concreti nell’area grossetana

“Affrontare un periodo estivo ancora una volta con un personale sottodimensionato con difficoltà che riguardano in primo luogo i pronto soccorso – ha spiegato il sindacato –. Riduzione delle attività nell’area chirurgica. Nel presidio del Misericordia ancora una volta si riducono i servizi del 30% (posti letto passati da 24 a 16). Riduzione delle attività di radiologia: ci sono 3 Tac, delle quali una rimane ferma o funziona a ritmi ridotti. Cosa simile per la risonanza con 2 apparecchiature che funzionano alternativamente e comunque in modo insufficiente a coprire le necessità dell’utenza. A riguardo il ricorso a strutture convenzionate è notevole con un investimento, così come ci è stato comunicato, di circa 6 milioni di euro/anno. Le difficoltà delle Case di comunità sono evidenti: le riforme del sistema non possono essere fatte a costo zero ma, soprattutto dal punto di vista delle risorse umane, queste devono essere implementate evitando l’utilizzo di personale in comunione tra ospedali e territorio. Vi è un problema per la medicina generale che vede proprio su Grosseto l’apice regionale di carenza di medici, così per i servizi di pediatria e la specialistica. Una situazione, questa, che in una prima fase riguardava le zone dell’entroterra, ma che si sta estendendo anche ai grossi centri come Grosseto, Follonica, Orbetello e Monte Argentario. Le riforme se si vuole che funzionino devono essere accompagnate da investimenti non solo strutturali, ma e soprattutto di professionisti in grado di supportare e garantire le attività nei presidi”.

“L’elenco è lungo, ma potrebbe essere esteso ancora. Questo ci preoccupa e chiediamo una competizione tra politica e istituzioni che non si limiti solo ad un discarico di responsabilità tra questo o l’altro Governo, ma che si faccia carico di dare le gambe a proposte concrete in grado di rendere veramente applicabile quel principio costituzionale che vede il servizio sanitario come fondamentale, universale e gratuito per i cittadini – termina la nota – e per fare questo c’è necessità di potenziare il servizio attraverso assunzioni di nuovi professionisti”.