Pitigliano-Santa Fiora: dalla Regione 3 milioni per la variante alla Strada Provinciale 4

Grosseto. Con un contributo straordinario di 3 milioni di euro la Regione Toscana parteciperà alla realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante alla S.P. 4 Pitigliano-Santa Fiora, nel comune di Santa Fiora.

La Giunta regionale toscana ha infatti deliberato nella sua ultima seduta lo stanziamento, articolandolo in tre annualità: 600.000 euro nel 2026; 1.200.000 euro nel 2027; 1.200.000 nel 2028.

Il finanziamento, che fa parte delle politiche per la valorizzazione della Toscana Diffusa, sarà oggetto di un accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto che sarà a breve sottoscritto. L’opera avrà un valore complessivo di 4.300.000 euro, cifra che sarà raggiunta sommando al finanziamento regionale 300.000 euro della Provincia di Grosseto e un milione del Fondo geotermico trasferito da Regione Toscana a Co.Svi.g. s.c.r.l.

Il cronoprogramma prevede la conclusione dell’opera entro la fine del 2028.

“Questo contributo dimostra e conferma la nostra massima attenzione per le aree interne e per lo sviluppo della Toscana diffusa – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -, questo intervento risponderà a esigenze precise del territorio: migliorerà i collegamenti, garantirà maggiore sicurezza a chi viaggia e aiuterà a sostenere l’economia locale, sia quella rurale che quella legata alla geotermia, contrastando lo spopolamento e valorizzando le eccellenze di questa splendida zona della Toscana”.

“Con uno stanziamento straordinario di 3 milioni – aggiunge l’assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Filippo Boni – diamo risposta concreta ad un’esigenza fortemente sentita dal territorio. La variante all’attuale tracciato della S.P. 4 andrà dal km 44+100 al km 46+700 e permetterà di migliorare notevolmente la viabilità locale, aumentando la sicurezza e la fluidità del traffico. La Regione ha scelto di ascoltare le esigenze dei territori e stare al loro fianco nella realizzazione di progetti, anche infrastrutturali, che possono sembrare piccoli. ma sono capaci di incidere profondamente nella vita delle persone e nello sviluppo dell’economia locale”.