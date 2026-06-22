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Montieri vince il premio nazionale “Piccolo Comune Amico”: “Conferma del valore del territorio”

La premiazione si terrà il prossimo 9 luglio a Roma

di Redazione
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Montieri (Grosseto). Il Comune di Montieri si è aggiudicato il premio “Piccolo Comune Amico 2026” nella categoria “Cultura, arte e storia”, ottenendo un importante riconoscimento nazionale che contribuirà a dare ulteriore visibilità al territorio e alle sue eccellenze.

La premiazione si terrà il prossimo 9 luglio a Roma, dove una delegazione del Comune parteciperà alla cerimonia ufficiale.

“Questo risultato testimonia la straordinaria ricchezza culturale, storica e paesaggistica di una comunità che, pur contando poco più di mille abitanti, continua a distinguersi ben oltre i confini locali. Montieri è già conosciuto e apprezzato anche a livello europeo per le sue esperienze e progettualità in ambito energetico e ambientale e questo premio rappresenta un’ulteriore conferma del valore del territorio – dichiara Mattia Maule, consigliere comunale di Montieri e consigliere provinciale –. Desidero infine ringraziare il sindaco Nicola Verruzzi, la consigliera Sandra Radicchi e tutte le persone che hanno contribuito alla candidatura e sostenuto il Comune durante il percorso che ci ha portato a questo importante risultato”.

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