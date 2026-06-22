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Emergenza idrica nella frazione, Rifondazione Comunista: “Necessarie risposte rapide”

di Redazione
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Grosseto. Il circolo “Vittorio Stefanini” di Rifondazione Comunista di Grosseto esprime “forte preoccupazione per il perdurare dell’emergenza idrica che sta interessando Roselle e diverse zone del territorio comunale”.

“Nonostante le comunicazioni relative al ripristino del servizio, numerosi cittadini continuano a registrare interruzioni nell’erogazione dell’acqua, con rilevanti disagi per le famiglie e per le attività quotidiane – sottolinea la nota del partito -. Pur riconoscendo l’impegno del personale tecnico e il supporto fornito attraverso il servizio di autobotti, tali interventi rappresentano misure straordinarie che non possono sostituire un servizio idrico continuo, efficiente e adeguato alle esigenze della popolazione. L’acqua è un bene essenziale e un diritto fondamentale. Il ripetersi di guasti e disservizi evidenzia l’urgenza di rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture idriche e di garantire una manutenzione più efficace, programmata e costante della rete”.

“Rivolgiamo pertanto ad Acquedotto del Fiora e alle istituzioni competenti la richiesta di fornire informazioni chiare, puntuali e trasparenti sui tempi effettivi di ripristino del servizio, sulle cause delle interruzioni e sulle misure previste per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Riteniamo inoltre opportuno valutare adeguate forme di ristoro a favore delle utenze coinvolte dai disservizi – termina il comunicato. Il circolo ‘Vittorio Stefanini’ continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e a rappresentare le istanze dei cittadini, affinché sia garantito un servizio pubblico efficiente, affidabile e all’altezza delle necessità della comunità”.

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