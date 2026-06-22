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Dietrofront sulle carte d’identità: quelle cartacee manterranno validità fino alla naturale scadenza

di Redazione
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Grosseto. Il Governo ha prorogato il passaggio obbligatorio dalla carta d’identità cartacea a quella elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito, infatti, che le carte cartacee non ancora scadute resteranno valide fino alla loro naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026. inizialmente previsto.

La misura serve ad alleggerire le anagrafi comunali, in affanno da mesi per le richieste legate all’adeguamento agli standard europei. Resta comunque necessario prenotare l’appuntamento per la richiesta della Cie, Carta d’identità elettronica, ma senza più l’urgenza della vecchia scadenza. Per l’espatrio sarà comunque necessaria la carta di identità digitale (Cie).

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