“Sinfonie d’estate”: sei concerti con l’Orchestra Città di Grosseto e l’Orchestra della Toscana

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Torna con sei concerti tra luglio e settembre il festival “Sinfonie d’estate”, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Sei appuntamenti dedicati alla musica classica – e non solo – con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto come grande protagonista, con la partecipazione di direttori e solisti di fama internazionale, e un concerto dell’Orchestra della Toscana.

«Piazza Solti al castello, il Belvedere dello Sparviero a Punta Ala e l’ex orto (giardino) dei Frati nel borgo medievale – afferma il sindaco Elena Nappi – sono tra le location più suggestive del nostro territorio nelle quali essere accolti per godere delle meravigliose sinfonie musicali che ci regala questa rassegna ogni anno. Grazie alle scelte di alta qualità fatte dalla nostra direttrice musicale, Gloria Mazzi, e dagli eccellenti musicisti che compongono l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e quella della Toscana regaleremo un sogno ad occhi aperti a tutti gli appassionati di musica classica e non. Scegliere Castiglione della Pescaia per le proprie vacanze è sempre più sinonimo di eccellenza in ogni settore, che si tratti di servizi offerti o di eventi culturali e noi che ci viviamo ci dobbiamo ritenere molto fortunati per avere la possibilità di apprezzare queste speciali esperienze».

«Il grande successo della prima edizione di “Sinfonie d’estate” – dichiara il direttore artistico, il maestro Gloria Mazzi – non poteva che incoraggiarci a riproporre il festival anche nell’estate 2026, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e in particolare del sindaco Elena Nappi, che ringraziamo per la fiducia e per la sensibilità che da sempre dimostrano nei confronti delle iniziative culturali. Questa seconda edizione del festival continua a valorizzare il grande talento dei musicisti del nostro territorio, con cinque concerti dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, e in più avremo anche l’Orchestra della Toscana. Saranno sei spettacoli di grande musica in location di grande fascino: l’ideale per una serata d’estate davvero speciale».

Il programma

Ecco il programma (tutti i concerti sono a ingresso gratuito e inizieranno alle 21.00).

Il festival debutta sabato 18 luglio al Belvedere dello Sparviero, a Punta Ala, con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta da Alessandro Tirotta e Andrea Molteni al pianoforte, con l’esecuzione di composizioni di Ludwig Van Beethoven.

Mercoledì 29 luglio il festival andrà in scena al Giardino dei frati di Castiglione della Pescaia con l’ensemble dell’Orchestra della Toscana e Alessandro Riccio in “Fiati all’opera”.

Mercoledì 5 agosto l’appuntamento è in piazza Solti con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Vanessa Benelli Mosel e Kevin Spagnolo, clarinetto solista; il programma prevede l’esecuzione dell’Ouverture dalla “Cenerentola” di Rossini, il “Clarinet concerto” di Mozart e la Sinfonia n.6 di Schubert.

Martedì 11 agosto, ancora in piazza Solti, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, diretta da Ernesto Colombo proporrà un “Omaggio a Domenico Modugno” con Peppe Voltarelli.

Mercoledì 19 agosto il festival torna al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala con un omaggio a Mozart nella ricorrenza dei 270 anni dalla nascita del grande compositore: in scena l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta da Jin Baek Hyoun.

L’edizione 2026 di “Sinfonie d’estate” si concluderà sabato 5 settembre in piazza Solti, a Castiglione della Pescaia, con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta da Hakan Sensoy e Muhammet Sili al violino solista.