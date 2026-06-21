Prata Plus entra nel vivo: presentazione pubblica della prima fase dello studio sulla frazione

Massa Marittima (Grosseto). Prosegue il percorso di Prata Plus, il progetto avviato dal Comune di Massa Marittima per approfondire bisogni, potenzialità e prospettive di sviluppo della frazione di Prata, all’interno di una visione più ampia di cura del territorio e miglioramento della qualità della vita.

Martedì 23 giugno, alle 18.00, al centro polivalente di Prata (ex Mattatoio), si terrà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, con la partecipazione del Consiglio di frazione, durante il quale saranno presentati i risultati della prima fase dello studio.

L’incontro

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e condivisione con la comunità locale, finalizzato a restituire il lavoro svolto finora e a raccogliere contributi e riflessioni utili per le successive fasi del percorso.

Ad aprire i lavori sarà Sabrina Martinozzi, responsabile dei Lavori pubblici del Comune di Massa Marittima. Seguirà l’intervento di Simone Rusci, professore associato di Tecnica e pianificazione urbanistica e coordinatore del gruppo di lavoro dell’Università di Pisa, che illustrerà gli esiti della prima fase dello studio.

Al termine delle presentazioni è previsto un momento di dibattito aperto con i cittadini.

Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi.

L’appuntamento si inserisce nel programma delle celebrazioni degli 800 anni di Massa Marittima Libero Comune, un anniversario che non guarda soltanto alla storia e all’identità della città, ma che rappresenta anche un’occasione per riflettere sul futuro delle comunità, dei luoghi e delle frazioni che compongono il territorio comunale.

“Gli ottocento anni di Massa Marittima Libero Comune – sottolinea Irene Marconi – sono un’occasione per valorizzare la nostra storia, ma anche per costruire una visione condivisa del futuro. Prata Plus nasce proprio con questo obiettivo: ascoltare il territorio, comprenderne le esigenze e individuare insieme percorsi di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità della vita. Il confronto con i cittadini è una parte fondamentale di questo lavoro”.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.