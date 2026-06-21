L’opposizione: “La priorità del Comune è acquistare mobili e poltrone nuovi per i dirigenti”

Follonica (Grosseto). “Apprendiamo con soddisfazione che il Comune di Follonica ha individuato una delle emergenze più pressanti dell’ente: il rinnovo completo dell’arredamento degli uffici dei due dirigenti a tempo determinato nominati dal sindaco”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

“Una scelta che arriva mentre numerosi dipendenti comunali attendono ancora la liquidazione delle indennità legate alle responsabilità e agli incarichi svolti – sottolinea l’opposizione –. È evidente che l’amministrazione abbia compiuto una precisa valutazione delle priorità. Da una parte lavoratrici e lavoratori che aspettano il riconoscimento economico di attività già effettuate e responsabilità già assunte; dall’altra la necessità, evidentemente non più rinviabile, di dotare gli uffici dirigenziali di nuovi arredi. Non conosciamo lo stato delle scrivanie e delle sedute attualmente in uso, ma dobbiamo immaginare che la situazione fosse talmente critica da richiedere un intervento immediato, ben prima di risolvere questioni che riguardano il personale dell’ente. In fondo ogni amministrazione sceglie ciò che ritiene più urgente”.

“C’è chi investe per valorizzare il lavoro dei dipendenti e riconoscere tempestivamente quanto dovuto. A Follonica si è deciso di partire dall’arredamento degli uffici dei dirigenti fiduciari. Una scelta legittima, naturalmente, ma anche una scelta che racconta molto chiaramente quali siano oggi le priorità politiche di questa amministrazione e quale sia il giudizio nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Ente – termina la nota -. Noi continuiamo a pensare che il rispetto per chi manda avanti quotidianamente la macchina comunale passi prima dal riconoscimento del lavoro svolto che dal rinnovo dell’arredamento degli uffici di vertice, ma prendiamo atto che, almeno per il momento, le scrivanie hanno avuto la precedenza”.