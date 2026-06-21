Ecco “ArcheOrchestra”: sei concerti nei parchi archeologici della Maremma

Grosseto. Sei concerti da giugno a settembre, di musica classica e non solo, nello scenario dei siti archeologici di Cosa, Roselle e Vetulonia. È il nuovo festival “ArcheOrchestra”, una rassegna organizzata dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dai Parchi archeologici della Maremma con il sostegno del Ministero della cultura.

«Il nuovo progetto della rassegna musicale “ArcheOrchestra” – dichiara il direttore dei Parchi archeologici di Maremma, Leonardo Bochicchio – nasce con l’esplicito obiettivo di trasformare sempre più i nostri siti archeologici in luoghi collettivi di incontro, partecipazione e crescita culturale. Questo è possibile perché i tre Parchi di Cosa, Roselle e Vetulonia non si limitano ad essere soltanto i semplici custodi delle testimonianze del passato, ma si configurano soprattutto come spazi vivi, in grado di accogliere le più varie esperienze contemporanee e di dialogare con linguaggi diversi. Grazie dunque alla collaborazione con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e al sostegno del Ministero della Cultura, il pubblico quest’estate potrà vivere un’esperienza davvero unica: assistere a concerti di altissima qualità e immergersi allo stesso tempo in contesti archeologici straordinari, procedendo così gradualmente alla scoperta dei resti, dei monumenti e delle collezioni che raccontano la storia più antica della Maremma».

«”ArcheOrchestra” – dichiarano il presidente e il direttore artistico dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, Giulio De Simone e Antonio Di Cristofano – è un progetto pensato per coniugare la grande musica con il patrimonio storico e culturale della nostra provincia. E i parchi archeologici di Cosa, Roselle e Vetulonia rappresentano scenari ideali per offrire esperienze che amplifichino e valorizzino ulteriormente la potenza espressiva della musica. Ringraziamo i Parchi archeologici della Maremma, partner prezioso per l’organizzazione di questo nuovo festival che può contare anche sul sostegno del Ministero della Cultura, a conferma del suo valore, e siamo certi che il pubblico apprezzerà il programma di concerti che ci accompagnerà per tutta l’estate. È un cartellone che offre proposte diverse, dalla musica classica alla canzone d’autore, fino al musical, con formazioni e solisti di assoluto prestigio e valore, compresa la nostra Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e la sua formazione giovanile “Vivace”. Il tutto esaurito già registrato alla prima data ci fa ben sperare per il successo della prima edizione di ArcheOrchestra».

Il programma

Ecco il programma (tutti i concerti iniziano alle 21.15).

Debutto sabato 27 giugno al Parco archeologico di Vetulonia (Tomba della Pietrera) con il Quartetto d’archi dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, musiche di Mozart e Ciaikovskij (l’ingresso è gratuito, ma l’evento è già sold out: i posti sono tutti esauriti in prenotazione).

Domenica 5 luglio, al Parco archeologico di Roselle, in scena l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo De Bernart” in “Pia de’ Tolomei”; Gianluca Greco, direttore; Noemi Umani, soprano; Loredana Ferrante, mezzosoprano.

Venerdì 10 luglio il festival fa tappa al Parco archeologico di Cosa con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in “Beethoven: aspettando il bicentenario”; Pascual Cabanes, direttore; Alessandro Marano, pianoforte; programma Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mib magg. op. 73 “Imperatore” e Sinfonia n. 2 in re magg. op. 36.

Sabato primo agosto si torna al Parco archeologico di Roselle con l’Orchestra “Suoni del sud” in “Semplicemente Mina”; Domenico De Biase, arrangiatore e direttore d’orchestra; Luciana Negroponte, voce solista; Cristian Levantaci, cantattore.

Stessa location, il Parco archeologico di Roselle, anche venerdì 28 agosto con l’Orchestra Toscana Classica in “Una notte a Broadway – Tributo ai musical”; Giuseppe Lanzetta, direttore; Neri Nencini, arrangiamenti.

La prima edizione del festival “ArcheOrchestra” si concluderà sabato 12 settembre al Parco archeologico di Roselle con “Vivace”, l’Orchestra giovanile “Città di Grosseto”, diretta da Massimo Merone, che eseguirà musiche di Beethoven.

I biglietti

Posti unici a sedere non numerati. Biglietti a partire da 10 euro (incluso l’ingresso al Parco archeologico o al Museo archeologico e visita guidata alle 20) acquistabili sulla piattaforma Musei Italiani o sul posto, prima del concerto. All’ingresso sarà richiesto di presentare in formato cartaceo i biglietti acquistati online.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai Parchi archeologici della Maremma: pa-maremma.comunicazione@cultura.gov.it, https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/

Infoline: 333.5372994

Nella foto: Antonio Di Cristofano (direttore artistico dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”) e Leonardo Bochicchio (direttore dei Parchi archeologici della Maremma)