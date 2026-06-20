“Tra vita privata e imprenditoria”: al via la mostra sulle carte della famiglia Cosimini

Grosseto. Nell’ambito di un’apertura straordinaria pomeridiana, l’Archivio di Stato di Grosseto annuncia l’inaugurazione della mostra “Tra vita privata e imprenditoria: le carte della famiglia Cosimini”.

La mostra

Nelle sale dell’istituto sarà esposta una selezione delle numerose carte e del materiale vario donato dagli eredi Cosimini, ora finalmente fruibile a seguito delle operazioni di riordino e inventariazione a cura dello staff dell’Archivio di Stato.

Saranno presentati al pubblico sia documenti di carattere privato che relativi all’attività imprenditoriale della famiglia, con l’obiettivo di accompagnare il visitatore nel cuore delle dinamiche commerciali dell’azienda, ma anche delle relazioni personali dei capostipiti di questo impero commerciale, restituendone il volto umano più autentico.

La conferenza inaugurale si terrà lunedì 22 giugno alle 17.30 nella sala conferenze al primo piano dell’Archivio di Stato di Grosseto. Interverrà, tra gli altri, l’erede Antonio Cosimini.

Ingresso e prenotazioni

L’accesso alla conferenza e le visite per l’intera durata della mostra, visitabile fino al 31 dicembre 2026, non necessitano di prenotazione e sono gratuiti. Per informazioni telefonare al numero 0564.24576, o scrivere all’indirizzo e-mail as-gr@cultura.gov.it

Referenti

Eleonora Detti, funzionario archivista: e-mail eleonora.detti@cultura.gov.it

Marina Loffredo, funzionario archivista: e-mail marina.loffredo@cultura.gov.it