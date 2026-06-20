Massa Marittima (Grosseto). È sarcastico il commento di Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione a Massa Marittima, sulla visita di ieri al Misericordia di Grosseto da parte dell’assessore regionale alla salute Monia Monni.

“È incredibile – osserva Mazzocco – come oramai la propaganda abbia superato ogni limite dì decenza. Al Misericordia ci sono eccellenza senza alcun dubbio, ma che l’unica cosa da rivedere, un pochino, sia la psichiatra e neuropsichiatria è un falso acclarato. IlMmisericordia sta scoppiando per la mancanza di personale infermieristico e medico in tutti i reparti, il pronto soccorso è allo stremo, un ospedale su cui la Regione ha voluto concentrare tanti servizi e reparti che prima erano dislocati nei presidi periferici e che svolgevano un lavoro eccezionale”.

“Venga a Massa Marittima l’assessore Monni, magari toccherà con mano cosa ha significato la scellerata politica sanitaria del suo partito in questi anni, la stessa che anche lei sembra portare a termine – sottolinea Mazzocco –. Forse si renderà conto che gli ospedali periferici, se messi nelle condizioni di operare al meglio, sono il baluardo sanitario che preserva l’ospedale provinciale, il Misericordia appunto, ad essere quello che dovrebbe, ma che non ce la fa. Venga a vedere un Sant0’Andrea, un tempo fiore all’occhiello della sanità provinciale, ridotto ai minimi termini e senza prospettive”.

“Dall’ultimo incontro con il direttore generale Marco Torre – conclude Mazzocco – abbiamo appreso che poco o nulla cambierà per il nostro ospedale. Male, malissimo, ora mi aspetto una levata di scudi da parte della politica tutta, ma soprattutto da quella del partito che ha nominato il direttore generale, il Pd. Faccio una proposta secca e diretta: la conferenza dei sindaci sfiduci il direttore generale. Vediamo chi sta dalla parte dei cittadini e chi prima pensa al partito, come è sempre accaduto fino ad oggi”.