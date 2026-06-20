Rottura di una condotta: Acquedotto del Fiora al lavoro, attivato un servizio con autobotte

Grosseto. Proseguono a ritmo serrato i lavori di Acquedotto del Fiora sulla condotta idrica in strada dei Laghi, con squadre e tecnici al lavoro 24 ore su 24.

Successivamente all’intervento di ripristino urgente effettuato nella giornata di ieri (19 giugno), si è verificata una nuova rottura sulla condotta: tecnici del Fiora e personale delle ditte specializzate sono al lavoro per effettuare la riparazione nel più breve tempo possibile, ma l’intervento è complesso.

I lavori determineranno la temporanea mancanza di acqua in strada dei Laghi, strada dello Sbirro, strada Aiali, via Senese, via Batignanese, Roselle, strada di Vallerotana, strada dell’osservatorio astronomico e limitrofe. Attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio del campo sportivo di Roselle, a partire dalle 12.30 di ogg,i 20 giugno.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 21.

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