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Pressa agricola in fiamme: l’incendio distrugge anche rotoballe, paglia e sterpaglie

Incendio nel comune di Manciano

di Redazione
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Manciano (Grosseto). Alle 22.40 circa di ieri, i Vigili del Fuoco volontari di Manciano e la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello sono intervenuti per un incendio sviluppatosi in località Montauto, nel comune di Manciano, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Viterbo.

L’incendio è scaturito durante operazioni di lavorazione della paglia, a seguito del coinvolgimento di una macchina operatrice adibita alla pressatura. Il conducente del trattore è riuscito tempestivamente a sganciare il macchinario in fiamme, evitando che il rogo si propagasse al mezzo trainante, che è stato così salvato.

Le fiamme hanno completamente distrutto la pressa e interessato circa 5 ettari di stoppie e paglia, oltre a una ventina di rotoballe già pressate.

Sul posto sono intervenuti oltre ai Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile di Montalto di Castro.

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