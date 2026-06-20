Più sicurezza per i pedoni: conclusi i lavori del primo tratto del camminamento nella frazione

Santa Fiora (Grosseto). Si sono conclusi i lavori del primo tratto del camminamento pedonale di Bagnore, lungo via Fratelli Cervi, che collega il numero civico 25 all’area dell’impianto sportivo polivalente di Bagnore.

Un intervento che mette in sicurezza il transito dei pedoni andando a migliorare in modo significativo la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici della frazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza degli attraversamenti. Sono state realizzate nuove strisce pedonali, dotate di un sistema di illuminazione dedicato, in modo da garantire una maggiore visibilità e sicurezza sia per i pedoni che per gli automobilisti.

L’opera migliora il collegamento tra la parte bassa della frazione e il centro abitato, dove si concentrano servizi, attività commerciali e spazi di aggregazione, e rappresenta un importante passo avanti per la qualità urbana e la sicurezza della mobilità pedonale.

“Con il completamento di questa prima parte dei lavori – commenta il sindaco Federico Balocchi – abbiamo raggiunto un risultato importante per Bagnore, eliminando una situazione di potenziale pericolo e creando un collegamento sicuro tra l’area residenziale, l’impianto polivalente e il centro del paese. Si tratta di un’opera che migliora concretamente la vita quotidiana dei cittadini e rende più accessibili i servizi e gli spazi pubblici della frazione. Il nostro impegno prosegue: i lavori della seconda parte del camminamento sono già finanziati e nei prossimi mesi procederemo con la redazione del progetto, per arrivare alla realizzazione dell’intervento che interesserà anche la sistemazione dell’area attorno all’impianto polivalente, così da valorizzare ulteriormente questo importante spazio per la comunità.”

L’investimento complessivo ammonta a 144mila e 417 euro, di cui 113mila finanziati dalla Regione Toscana, in seguito alla partecipazione del Comune di Santa Fiora al bando per i Comuni toscani sotto i 20mila abitanti, finalizzato alla riqualificazione e alla valorizzazione dei luoghi del commercio e alla rigenerazione degli spazi urbani.

L’amministrazione comunale desidera ringraziare Massimiliano Bourhani e Gianfranco Casarini, che si sono resi disponibili a procedere, attraverso un accordo bonario, alla cessione di una fascia di terreno di loro proprietà necessaria alla realizzazione del camminamento. La loro collaborazione ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione dell’opera e rappresenta un esempio concreto di attenzione verso l’interesse della comunità.