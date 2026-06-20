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Open day al Consultorio giovani: porte aperte per conoscere servizi e attività

Mercoledì 24 giugno, dalle 13 alle 16.30, in via Don Minzioni, a Grosseto

di Redazione
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Grosseto. Il Consultorio giovani, in via Don Minzoni a Grosseto, apre le porte, con accesso libero e senza prenotazione, mercoledì 24 giugno, dalle 13 alle 16.30.

L’Open day si rivolge in particolare ai giovani, ma anche a tutte le persone interessate a conoscere i percorsi assistenziali attivi e i servizi offerti.

L’Open day

Nel corso del pomeriggio sarà possibile visitare gli spazi della struttura, ricevere informazioni e confrontarsi direttamente con assistenti sociali, psicologhe, ginecologhe e ostetriche, a disposizione per presentare le attività consultoriali e rispondere alle domande.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinare i giovani al consultorio, un servizio territoriale che svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della promozione della salute, della prevenzione e del sostegno alle persone nelle diverse fasi della vita.

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