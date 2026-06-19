Workshop, benessere, mercato olistico e lezioni gratuite per tutti: torna lo Yoga Day

Grosseto. Per il secondo anno consecutivo Marina di Grosseto ospita, nel giorno del solstizio d’estate, domenica 21 giugno, lo Yoga Day, Giornata internazionale dello Yoga, un appuntamento istituito dall’Onu che si tiene ogni anno in tutto il mondo sotto l’alto patrocinio della Ambasciata dell’India e che quest’anno ha in Italia solo sette appuntamenti e fra questi, con Firenze, Roma e Napoli, c’è anche Marina di Grosseto.

Il programma

Dalle 8 alle 19.30, nell’area spettacolo prospiciente il Forte San Rocco, ci saranno lezioni di yoga per tutti (adulti e bambini) in più postazioni, condotte da insegnanti di yoga provenienti da Grosseto e da tutta la Toscana, ci saranno workshop, spazi dedicati al benessere e un’area mercato olistico. Nel pomeriggio le lezioni saranno rivolte allo yoga nel sociale, con progetti specifici realizzati con la Fondazione Il Sole, la Lilt e la Farfalla.

Alla sera, alle 19.30, si terrà la lezione principale, tenuta secondo il protocollo indiano, una lezione collettiva che si tiene in tutto il mondo in occasione dello Yoga Day, a cui prenderanno parte tutte le scuole di yoga che hanno partecipato alla giornata. La lezione sarà introdotta da un saluto rivolto ai partecipanti da un delegato dell’Ambasciata dell’India e dall’assessore al sociale Carla Minacci.

L’ingresso, così come tutte le attività in programma, è gratuito. Non occorrono prenotazioni.

Lo Yoga Day di Marina di Grosseto è nato da un’idea dell’insegnante di Yoga Giada Cossu; è realizzato dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare sotto l’alto patrocinio dell’Ambasciata dell’India e con la collaborazione del Comune di Grosseto e del Centro Studi Bhaktivedanta di Ponsacco.

Informazioni sui social della ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al 373.7451541 (telefono e whatsapp).