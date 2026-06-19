Verso le amministrative, I Love Grosseto lancia Grosseto Open Source: “Gli elettori decideranno il programma”

Grosseto. “Il programma elettorale dei cittadini sarà scritto direttamente dai cittadini e il Documento unico di programmazione, con le nostre linee di governo, sarà presentato prima delle amministrative”.

Con queste parole, nel corso di una conferenza stampa, Giacomo Gori, in rappresentanza della grande coalizione I Love Grosseto, ha annunciato ufficialmente il lancio di Grosseto Open Source, un innovativo sistema di democrazia partecipativa volto alla costruzione collettiva del futuro della città in vista delle elezioni del 2027.

“Oltre un mese fa abbiamo presentato la coalizione I Love Grosseto, oggi presentiamo in Consiglio comunale una mozione per impegnare sindaco e Giunta ad organizzare un corso di formazione obbligatorio per chi si vorrà candidare alle prossime elezioni amministrative – ha spiegato Gori -. Un’iniziativa che dovrà essere aperta a tutti e che permetterà ai candidati di presentarsi alle elezioni con cognizione di causa. In questo lasso di tempo, abbiamo ragionato su come stilare il programma della nostra grande coalizione civica, un’esperienza unica nel panorama politico italiano. Il percorso che dovrà portare alla realizzazione del programma elettorale si chiama Grosseto Open Source”,

La costruzione del programma

“Oltre ad accogliere i contributi e le idee dei cittadini – ha continuato Gori –, abbiamo stabilito due novità. Per norma, il programma elettorale viene tradotto in un atto consiliare approvato nel primo Consiglio comunale dopo le elezioni, che si chiama Documento unico di programmazione (Dup, ndr). E’ un atto fondamentale, da cui parte la pianificazione delle attività del Comune, compresa la decisione sulle risorse economiche da inserire a bilancio. I Love Grosseto presenterà prima delle amministrative il ‘Dup 0’, così gli elettori conosceranno le nostre linee programmatiche di governo prima del voto e come impiegheremo le risorse. Poi, lanceremo il ‘Judo politico’: apriremo il programma elettorale alle proposte e alle idee delle altre forze politiche. Vogliamo essere un collettore che intercetti le migliori idee per il futuro della città, gli spunti e i programmi degli altri partiti. Le idee degli altri movimenti politici entreranno nel nostro ‘Dup 0′”.

Gori poi è entrato nel dettaglio delle novità in vista delle elezioni: “Utilizzeremo Google, uno strumento molto conosciuto, per raccogliere tutte le indicazioni dei cittadini – ha sottolineato –, organizzeremo un confronto su tutte le proposte ricevute e stabiliremo le varie priorità. Il Documento unico di programmazione è composto da 23 missioni: il cittadino avrà a disposizione il simulatore di bilancio a ‘100 gettoni’, una soluzione semplice che trasformerà i grossetani in co-responsabili delle scelte di finanza pubblica. Grazie a questo strumento, i partecipanti distribuiranno un budget virtuale tra le diverse missioni comunali. I dati raccolti attraverso queste simulazioni forniranno la base democratica per definire i pesi finanziari della sezione operativa del programma elettorale. Sul sito di I Love Grosseto saranno pubblicate tutte le informazioni per partecipare a questo percorso Abbiamo presentato oggi queste novità perchè domani Grosseto Città Aperta farà un incontro pubblico per costruire il suo programma elettorale. Noi parteciperemo all’iniziativa per fare da collettore di idee e per renderci conto se alcune proposte possano essere in sintonia con ciò che vogliamo realizzare per la città”.

I candidati all Giunta e alla carica di sindaco

“La nostra coalizione è composta da nove liste civiche con i nomi degli assessorati e che rappresentano gli anticorpi della malapolitica con cui ci siamo scontrati da circa quindici anni – ha evidenziato Gori -. Noi vogliamo una Giunta pubblica, gli assessori saranno scelti dopo aver valutato le candidature e potranno proporsi tramite un bando pubblico. Presenteremo la Giunta prima delle elezioni e, se un assessore non lavorerà bene, sarà licenziato e sostituito da un altro. I Love Grosseto vuole interrompere le decisioni politiche calate dall’alto, perchè il Comune è un ente autonomo e indipendente. Questa coalizione è davvero l’ultima opportunità per contrastare la cattiva politica e vogliamo rompere consuetudini malsane. Non siamo per i compromessi al ribasso. Il nostro obiettivo è presentare 180 candidati al Consiglio comunale, 20 per ciascuna lista che compone la coalizione, e le liste continueranno ad esistere anche dopo le elezioni, indipendentemente dall’esito del voto. Il candidato sindaco sarà scelto tramite autocandidature che saranno valutate da una commissione e i candidati delle nove liste voteranno per scegliere il candidato alla carica di primo cittadino”.

“Nel caso in cui non riuscissimo a formare nove liste – ha concluso Gori -, stiamo ragionando su due alternative: o scoglieremo la coalizione con una decisione democratica presa da tutti i componenti oppure ci presenteremo alle amministrative con le liste che riusciremo a formare, rimandando alla prossima tornata elettorale il sogno di dare una svolta concreta alla politica cittadina”.