Apre Ciolibrì: sull’Amiata arriva la libreria di comunità

Castel del Piano (Grosseto). A Castel del Piano, l’associazione Ciolibrì ridà vita ad un importante presidio culturale.

L’Amiata torna infatti ad avere una libreria.

Domenica 21 giugno alle 19, in piazza Madonna 1 a Castel del Piano, apre i battenti Ciolibrì, la libreria di comunità nata da Ciolibrì Odv, organizzazione di volontariato costituita nel 2026 da un gruppo di cittadine e cittadini dell’Amiata grossetana. Da quando il versante della montagna ha perso l’ultimo presidio librario, per migliaia di abitanti il libro più vicino era diventato un’ora di macchina o un acquisto online. La risposta, in meno di un anno, è arrivata dal basso.

I numeri raccontano la mobilitazione meglio di qualsiasi commento.

Il progetto

Il progetto, partito dalla volontà di alcuni cittadini di non rassegnarsi alla chiusura e alla mancanza di un così importante punto di riferimento, ha ricevuto un’importante validazione istituzionale con la vittoria del bando Ikigai Social Hub, lo spin-off di accelerazione d’impresa di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ha riconosciuto a Ciolibrì 6.000 euro di capitale di avvio e un percorso di mentorship dedicato.

Durante questo percorso, si è dimostrata la voglia degli amiatini di tornare ad avere un posto in cui sfogliare e comprare: in sei giorni, 641 persone hanno risposto al sondaggio territoriale lanciato dall’associazione: il 70,3% ha indicato la massima urgenza per il ritorno di una libreria fisica sulla montagna. Oltre cento persone hanno partecipato alla prima assemblea pubblica e altrettanti libri sono stati ordinati e venduti per il primo esperimento della libreria. Oggi i tesserati di Ciolibrì Odv sono 150, distribuiti tra Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, Seggiano e in tutti i comuni amiatini. Una piccola comunità, ma di tutta la montagna.

Questa libreria non sarà un semplice negozio. Su richiesta esplicita della comunità, lo spazio di piazza Madonna sarà un punto di riferimento ma Ciolibrì organizzerà su tutto il territorio, in collaborazioni con amministrazioni, enti e associazioni, presentazioni con autori, eventi culturali, attività per bambini. Un presidio polifunzionale, gestito come bene comune da un’organizzazione di volontariato, in un modello replicabile per le aree interne italiane.

L’inaugurazione di domenica 21 giugno sarà accompagnata da musica e cibo. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e a chi vorrà conoscere il progetto. Sarà l’occasione anche per tesserarsi all’associazione e sostenere la libreria e un progetto ambizioso per l’Amiata.