Amore, degustazioni e visita guidata: torna la Notte romantica

Santa Fiora (Grosseto). Santa Fiora celebra la Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia.

Sabato 20 giugno il borgo si prepara a vivere una serata dedicata all’amore, alla memoria e alla bellezza dei luoghi che custodiscono storie, legami e ricordi.

Il programma

Il programma prenderà avvio alle 18 nella chiesa della Madonna delle Nevi, con la Messa e il rito della benedizione delle fedi con l’acqua sorgiva di Santa Fiora.

Dalle 18.30, in piazza Garibaldi, si terrà l’iniziativa “Un viaggio romantico”: sarà possibile ritirare il calice e scoprire i sapori locali. Cinque le cantine amiatine pronte a raccontare l’anima e l’eccellenza vinicola del territorio: in degustazione con l’Onav i vini di Poderi Borselli, Le vigne Biologica, I Chiostri, Amiata i vini del Vulcano, Peteglia, l’olio Abbraccio di Seggiano. Per l’occasione sono previsti sconti dedicati nelle attività commerciali, grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Santa Fiora, Onav Grosseto e Centro commerciale naturale di Santa Fiora.

Alle 19.30 partirà la visita guidata del centro storico fino alla Peschiera, con ritrovo davanti al palazzo comunale, tra i ricordi della gente di Santa Fiora.

Una serata per vivere il borgo, lasciarsi accompagnare dalla sua atmosfera e riscoprire il valore dei luoghi che continuano a unire persone, storie e comunità.

La Notte romantica 2026 è organizzata in collaborazione con la Proloco Santa Fiora, gli allestimenti sono a cura della Contrada Santa Fiora e di Insieme è più bello Aps. Ad arricchire la serata ci sarà la musica della Filarmonica Pozzi.

“La Notte romantica rappresenta un’occasione speciale per vivere il borgo di Santa Fiora – dichiara Serena Balducci, assessore al turismo del Comune di Santa Fiora –. Ogni anno cerchiamo di proporre qualcosa di nuovo e originale e, grazie all’impegno delle associazioni locali, dei commercianti e dei produttori del territorio, edizione dopo edizione riusciamo a offrire un’esperienza sempre più ricca e coinvolgente, capace di valorizzare le nostre eccellenze e di far vivere ai visitatori momenti autentici e indimenticabili”.