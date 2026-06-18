Trasporto pubblico, Signori: “Basta stangate ai cittadini, il biglietto è aumentato del 67%”

Gavorrano (Grosseto). Giacomo Signori, consigliere comunale del gruppo consiliare Noi, per Gavorrano! e rappresentante di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra, ha presentato una mozione in Consiglio comunale per chiedere alla Regione Toscana di fermare l’ennesimo aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale e tutelare studenti, lavoratori, pensionati e famiglie.

«Parliamo di un servizio essenziale per migliaia di cittadini che ogni giorno si spostano da Gavorrano verso Follonica, Grosseto, Massa Marittima e gli altri centri del territorio per motivi di studio, lavoro e accesso ai servizi. Per questo riteniamo sbagliato continuare a scaricare i costi sulle famiglie»: Signori evidenzia come gli aumenti annunciati dalla Regione Toscana rappresentino un aggravio significativo per gli utenti.

«I numeri parlano da soli – continua Signori -. Nel recente passato il biglietto ordinario è passato da 1,20 euro a 1,50 euro. Successivamente, solo nel 2023, è salito da 1,50 euro a 1,70 euro. Adesso, dal 1° agosto 2026, la Regione Toscana intende portarlo da 1,70 euro a 2,00 euro. Significa che in pochi anni il costo di una corsa aumenterà da 1,20 euro a 2,00 euro, con un incremento superiore al 67%. Una crescita enorme, che non trova alcun riscontro nell’aumento dei salari, delle pensioni o del potere d’acquisto delle famiglie».

Secondo il consigliere comunale, la scelta appare ancora più incomprensibile alla luce delle criticità che molti utenti continuano a segnalare: «I cittadini chiedono autobus puntuali, collegamenti efficienti e un servizio affidabile. Invece continuano a registrarsi segnalazioni relative a ritardi, corse soppresse e difficoltà nei collegamenti. Prima di chiedere ulteriori sacrifici economici agli utenti sarebbe opportuno garantire standard qualitativi adeguati».

La mozione

La mozione impegna il sindaco e la Giunta comunale a manifestare formalmente alla Regione Toscana la contrarietà del Comune di Gavorrano a ulteriori aumenti tariffari, a richiedere misure di tutela per studenti, giovani, lavoratori pendolari e pensionati e a promuovere un confronto istituzionale con gli altri Comuni del territorio.

«Da anni ci viene detto che il trasporto pubblico è fondamentale per ridurre il traffico, migliorare l’ambiente e favorire una mobilità sostenibile. È quindi contraddittorio rendere sempre più costoso proprio quel servizio che si vorrebbe incentivare. Chi usa l’autobus non deve essere penalizzato, ma sostenuto. Per questo chiediamo alla Regione di fare un passo indietro e di individuare soluzioni diverse dall’ennesimo aumento delle tariffe – termina Signori -. Come Forza Italia e come gruppo consiliare Noi, per Gavorrano!, riteniamo che il diritto alla mobilità debba essere garantito a tutti, senza trasformare studenti, lavoratori e pensionati in un bancomat cui attingere ogni volta che emergono problemi di bilancio. Un servizio pubblico deve essere accessibile, efficiente e conveniente, non sempre più costoso».