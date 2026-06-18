Torna il Palio delle Bighe: “Una festa che unisce tutto il territorio”

Gavorrano (Grosseto). Sabato 20 giugno Bagno di Gavorrano ospiterà la seconda edizione del nuovo corso del Palio delle Bighe, la manifestazione che, dopo essere tornata a vivere nel 2025 grazie all’impegno dell’associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano, è diventata una grande festa capace di coinvolgere tutte le sette frazioni del Comune.

Nato oltre trent’anni fa e riportato in vita dopo una lunga interruzione, il Palio delle Bighe rappresenta oggi molto più di una competizione: è un momento di incontro, partecipazione e condivisione che vede protagoniste persone di ogni età e rafforza il senso di appartenenza all’intera comunità.

Il programma

A sfidarsi saranno le frazioni di Bagno di Gavorrano, Caldana, Filare, Gavorrano, Giuncarico-Grilli, Casteani-Castellaccia e Bivio di Ravi-Potassa, ciascuna con i propri colori e i propri equipaggi.

Il programma prenderà il via alle 16.30 con i Ludus Romani, giochi ispirati all’antica Roma aperti a grandi e piccoli, accompagnati dagli stand gastronomici. Alle 21 è prevista la sfilata storica, mentre alle 22 si svolgerà la gara del Palio delle Bighe, il momento più atteso della serata, che decreterà la frazione vincitrice dell’edizione 2026.

Dietro alla manifestazione ci sono mesi di lavoro e l’impegno di decine di persone che hanno collaborato alla realizzazione degli addobbi, all’organizzazione delle prove e alla preparazione dell’evento.

«Anche quest’anno abbiamo visto nascere qualcosa di straordinario – commenta la presidente dell’associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano, Angela Rossetti –. Dietro al Palio ci sono passione, collaborazione e tanto spirito di comunità. Il nostro ringraziamento va a tutte le associazioni e ai volontari delle sette frazioni che hanno creduto in questo progetto e che, con entusiasmo e disponibilità, hanno contribuito a renderlo possibile. Vedere giovani, famiglie e persone di ogni età lavorare insieme è la più bella vittoria che questa manifestazione possa regalarci».

«È emozionante vedere il Palio delle Bighe tornare a vivere e crescere anno dopo anno, trasformandosi in una festa condivisa da tutto il Comune di Gavorrano – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri –. Una manifestazione che affonda le proprie radici nella memoria delle nostre comunità, ma che oggi rappresenta soprattutto un’occasione preziosa di incontro, partecipazione e collaborazione tra generazioni diverse. Il coinvolgimento delle sette frazioni, delle associazioni, dei volontari e di tanti cittadini dimostra quanto sia forte il senso di appartenenza al nostro territorio e quanto sia importante continuare a valorizzare iniziative capaci di unire le persone. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere questo evento e desideriamo ringraziare l’associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano per aver creduto nel recupero di una manifestazione così significativa, riportandola al centro della vita della nostra comunità. Il Palio delle Bighe è oggi un patrimonio di tutto il Comune di Gavorrano e un bellissimo esempio di come, lavorando insieme, si possano creare momenti di festa e condivisione che arricchiscono il nostro territorio».

L’associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano e l’amministrazione comunale desiderano inoltre esprimere un sentito ringraziamento a tutte le realtà che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa. Un grazie particolare va all’Asd Amici 2 Ruote Gavorrano per il prezioso supporto organizzativo, alla Federcaccia, all’Auser e all’associazione Arcinprogress per la disponibilità dimostrata e per il contributo offerto.

Un ringraziamento speciale è rivolto inoltre alle associazioni delle sette frazioni, ai volontari, ai commercianti, agli sponsor e a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro partecipazione, stanno contribuendo alla crescita di una manifestazione che appartiene all’intera comunità.

L’appuntamento è quindi per sabato 20 giugno a Bagno di Gavorrano, per una giornata all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme, nel segno di una manifestazione che continua a crescere e a coinvolgere tutto il territorio comunale.

Più che una gara, il Palio delle Bighe è oggi il simbolo di una comunità che sa ritrovarsi, collaborare e fare festa insieme.