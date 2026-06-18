Società della Salute, Noi Moderati e Udc: “Servizi meno accessibili e costi in aumento per i Comuni”

Grosseto. “Servizi meno accessibili, tempi di risposta più lunghi e costi in costante crescita per i Comuni: è questa la realtà che molti amministratori e numerose famiglie del territorio grossetano si trovano oggi ad affrontare”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Noi Moderati – Udc – Popolari Civici nel Consiglio comunale di Grosseto, Andrea Ulmi, coordinatore provinciale di Noi Moderati, e Gianluigi Ferrara, coordinatore provinciale dell’Udc.

“Di fronte a queste criticità, è necessario avviare una verifica approfondita dell’efficacia del modello della Società della Salute e della sua reale capacità di rispondere ai bisogni del territorio – continua la nota -. Nel Grossetano cresce infatti la percezione di un progressivo ridimensionamento dei servizi, mentre aumentano le difficoltà di accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie. Per questo riteniamo necessario aprire un confronto serio e trasparente sul futuro della governance socio-sanitaria, valutando modelli organizzativi più snelli, autonomi e vicini alle esigenze delle comunità locali. Tra le priorità vi sono il rafforzamento del ruolo dei Comuni nella programmazione dei servizi e il potenziamento dei servizi sociali di prossimità, affinché cittadini e famiglie possano trovare risposte più rapide ed efficaci ai propri bisogni. Fondamentale è inoltre introdurre sistemi di monitoraggio realmente trasparenti, con la pubblicazione periodica dei risultati raggiunti, dei tempi di erogazione dei servizi e dell’utilizzo delle risorse pubbliche”.

“Non si tratta di mettere in discussione il principio dell’integrazione socio-sanitaria, ma di verificare con responsabilità se l’attuale modello organizzativo sia ancora in grado di garantire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. La politica deve tornare protagonista delle scelte che riguardano il welfare territoriale e la tutela delle fragilità – termina il comunicato -. È arrivato il momento di aprire un confronto, per costruire un sistema più efficiente, trasparente e vicino alle persone. I cittadini hanno diritto a servizi accessibili, tempestivi e all’altezza delle risorse investite”.