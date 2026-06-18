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Lavori dell’Enel in città: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente

L'intervento è in programma venerdì 19 giugno

di Redazione
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Follonica (Grosseto). E-Distribuzione comunica che venerdì 19 giugno, dalle 14.00 alle 18.00, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti.

Le vie interessate sono le seguenti, con intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari:

  • via Roma da 99 a 101, da 107 a 113, da 117 a 125, 129, da 135 a 139, 139b, 139c, 103/5, 88, da 94 a 98, 86ap, 86p, 88p;
  • stabilimento ex Ilva da 5 a 9, 31p, 33a, 33b, 33c, 33p, 2, 8, 4ap, 4cp, sn, sn;
  • piazza Vittorio Veneto da 19 a 23, 27, 1p, 10, da 16 a 18, 22, 26, 18bp;
  • via 4 Novembre da 3 a 5, da 11 a 13, da 2 a 4, 6/8, sn;
  • via Bicocchi 8, da 12 a 16, 2bisp, 6ap;
  • via Cappellini da 1 a 3;
  • piazza Chiesa 3, 48p;
  • via Piave 4.

L’interruzione elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati, o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod (ITO01E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione.

Per segnalare un guasto è possibile invece rivolgersi al numero verde 803.500.

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