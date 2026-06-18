L’Alternativa: “Frazione abbandonata dal Comune, assessore non all’altezza del suo ruolo”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Non vede, non sente, non ascolta. Sembra la sintesi perfetta del profilo politico dell’assessore delegato alle frazioni, ormai tristemente nota per la sua assenza di fronte all’evidente degrado di Vetulonia”.

A dichiararlo, in un comunicato, è L’Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Massa Marittima.

“Le immagini giunte dai residenti non lasciano spazio a interpretazioni: l’area del Museo archeologico e degli impianti sportivi versa in uno stato di abbandono inaccettabile. Eppure, questa inattività ha un costo ben preciso per i cittadini – continua la nota -. Mentre il decoro urbano svanisce e Vetulonia viene lasciata al suo destino, ci domandiamo come sia possibile giustificare l’operato di un assessore che percepisce centinaia di euro ogni mese a titolo di rimborso spese per svolgere un incarico che, nei fatti, appare del tutto privo di riscontro sul territorio. Ricevere un compenso per rappresentare la cittadinanza comporta il dovere morale, prima ancora che politico, di occuparsi delle frazioni con costanza e dedizione, non certo di ignorarne le criticità”.

“In Consiglio comunale abbiamo denunciato questo stato di abbandono in innumerevoli occasioni, presentando interrogazioni e sollecitando interventi di manutenzione ordinaria. Il silenzio più assoluto – prosegue il comunicato -. Assistiamo a un vero e proprio ‘nulla cosmico’ decisionale. L’assessore ‘competente’ sembra vivere su un altro pianeta, ignaro, o forse semplicemente indifferente, alle legittime istanze di una comunità che, nonostante il pagamento delle tasse, non riceve in cambio nemmeno il taglio dell’erba. È giunto il momento di chiamare le cose con il loro nome: l’assessore non è all’altezza del ruolo che ricopre. Gestire il territorio non è un incarico da svolgere sulla carta. Significa presidiare le aree, ascoltare i cittadini e garantire quel decoro che, di diritto, spetta a ogni singola frazione. Ricordarsi del territorio solo in prossimità delle scadenze elettorali è una strategia stantia che i cittadini hanno imparato a riconoscere. Vetulonia non è un serbatoio di voti da attivare all’occorrenza, ma una comunità che merita rispetto e fatti concreti”.

“La nostra battaglia non si ferma. Continueremo a portare in aula le voci dei cittadini e a denunciare l’inadempienza di chi preferisce incassare l’indennità piuttosto che sporcarsi le mani per il bene pubblico – termina la nota –. Vetulonia merita una guida che sappia guardare, ascoltare e, finalmente, amministrare”.