La città si illumina durante l’estate: inaugurato il Giardino incantato

Follonica (Grosseto). È stato inaugurato lunedì sera il Giardino incantato, l’allestimento luminoso che accompagnerà cittadini e visitatori durante tutta la stagione estiva a Follonica.

L’accensione delle installazioni rappresenta uno dei primi appuntamenti dell’estate follonichese ed è il frutto della collaborazione tra l’assessore al turismo Azzurra Droghini e l’assessore al decoro Sandro Marrini.

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della città che comprende anche le nuove fioriture di viale Italia, con l’obiettivo di rendere Follonica sempre più curata, accogliente e attrattiva per residenti e turisti.

«Il Giardino incantato e gli allestimenti floreali rappresentano il risultato di un lavoro condiviso tra assessorati che hanno saputo mettere a sistema idee e competenze diverse per un obiettivo comune: valorizzare la città e renderla ancora più bella durante il periodo estivo», dichiarano l’assessore al turismo Azzurra Droghini e l’assessore al decoro Sandro Marrini.

«Quando si lavora in sintonia e con una visione comune, i risultati arrivano e diventano visibili a tutta la città. Il Giardino incantato e gli interventi realizzati in queste settimane sono la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra amministratori possa tradursi in azioni che migliorano l’accoglienza e la qualità degli spazi pubblici», aggiunge il sindaco Matteo Buoncristiani.

La serata inaugurale ha richiamato numerosi cittadini e visitatori, che hanno potuto apprezzare le installazioni luminose e l’atmosfera creata nel cuore della città. Un appuntamento che apre simbolicamente la stagione estiva e che precede l’avvio delle dirette di Sky Calciomercato, in programma a Follonica nei prossimi giorni, insieme ai numerosi eventi che animeranno la città per tutta l’estate.