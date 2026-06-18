“Grosseto 2027 – La città si muove”: Grosseto Città Aperta organizza un incontro in vista delle amministrative

Grosseto. Sabato 20 giugno, alle 17.00, alla Fondazione Il Sole, Grosseto Città Aperta apre il percorso verso le prossime elezioni comunali con “Grosseto 2027 – La città si muove”, un cantiere pubblico per ripensare e costruire la Grosseto di domani.

“Cinque anni di opposizione in consiglio comunale hanno consentito a Grosseto Città Aperta di maturare analisi, posizioni e proposte su molti dei nodi irrisolti della città – si legge in una nota dell’associazione – . In vista delle elezioni che si terranno tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2027, quel lavoro vogliamo metterlo a disposizione per arricchirlo grazie a chi ha qualcosa da dire e da dare, per realizzare un programma di governo nuovo, serio e condiviso. Il primo appuntamento di sabato 20 giugno sarà dedicato ai talk tematici e all’avvio dei tavoli di lavoro intersettoriali su urbanistica, cultura, politiche sociali, verde urbano, sicurezza, turismo, mobilità, qualità della vita e altro ancora. Non un semplice appello alle idee, ma una chiamata alla collaborazione tra persone, competenze, energie civiche e forze politiche che condividono un orizzonte progressista e vogliono tradurlo in una proposta concreta per Grosseto”.

“Ogni tavolo diventerà uno spazio di elaborazione collettiva, aperto a chi vorrà contribuire alla costruzione del programma elettorale di Grosseto Città Aperta su temi specifici – prosegue il comunicato -. Per noi il metodo è chiaro: prima i contenuti, prima gli obiettivi, prima il progetto per la città e il suo territorio. Poi i nomi. Grosseto Città Aperta è parte integrante del campo progressista. In questo ambito ha partecipato alle elezioni del 2021 portando una propria rappresentanza nel Consiglio comunale dove in questi anni, dai banchi dell’opposizione, ha lavorato con serietà e competenza, in sinergia con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Una base di partenza solida per costruire la coalizione che dovrà proporsi alle grossetane ed ai grossetani con obiettivi chiari, concreti e innovativi, aprendosi anche ad altre realtà civiche e politiche disponibili a condividere un progetto di buon governo. Un progetto che dovrà segnare innanzitutto una netta discontinuità rispetto a dieci anni di governo Vivarelli Colonna. Anni che ci lasciano non solo una città immobile nelle sue componenti sociali e produttive, ma soprattutto una comunità lacerata da un’amministrazione divisiva, chiusa dentro i propri steccati politici e ideologici: incapace di realizzare una visione comune e farsi portatrice dei bisogni della cittadinanza nella sua interezza e complessità”.

“Con queste premesse, e all’esito di un percorso strutturato e intessuto di contenuti con le altre realtà civiche e politiche, sarà possibile individuare la migliore figura da candidare: non semplicemente per vincere le elezioni, ma per restituire alle grossetane ed ai grossetani una buona amministrazione, efficiente nella sua macchina operativa e vicina alle persone – prosegue la nota –. Un’amministrazione, cosa forse ancora più importante, che sia capace di guardare al futuro aprendo una fase nuova rispetto alla storia recente di Grosseto. Pur salvaguardando e raccogliendo quanto di positivo è stato realizzato negli ultimi decenni, è il momento di ridefinire il profilo progettuale di Grosseto e del suo territorio. Ripensando tanto l’idea di sviluppo, urbanistico, sociale, produttivo, ambientale, culturale, che vogliamo per il nostro comune, quanto l’idea, e la pratica, del rapporto tra cittadini e istituzione. Il nostro contributo a questa proposta di buon governo cominceremo a costruirlo sabato 20 giugno. Sarà il momento in cui Grosseto Città Aperta esporrà le proprie progettualità e inviterà cittadine, cittadini, associazioni, competenze, realtà civiche e politiche a discuterle, correggerle, arricchirle”.

“Grosseto Città Aperta è nata come laboratorio politico e culturale, aperto a chi vuole costruire insieme una città più inclusiva, partecipata e proiettata nel futuro – termina il comunicato -. Venite a costruirla con noi”.

Informazioni: grossetoaperta@gmail.com