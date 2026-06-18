Fisco, Rossi: “Dal Governo Meloni 21 miliardi di tagli alle tasse, è un miracolo economico”

Grosseto. “La presentazione alla Camera dei deputati del dossier curato dall’Ufficio studi di Fratelli d’Italia, intitolato ‘Tutte le tasse tagliate dal Governo Meloni’, fotografa con assoluta chiarezza una realtà inconfutabile: grazie all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sono stati restituiti a cittadini, famiglie e imprese circa 21 miliardi di euro attraverso una riduzione mirata e strutturale della pressione fiscale”.

E’ quanto dichiara in una nota il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Si tratta di un vero e proprio miracolo economico – spiega Rossi – se si considera che questi interventi sono stati realizzati mantenendo i conti pubblici in perfetto equilibrio e con uno spread contenuto, nonostante la pesante eredità dei Governi precedenti e il macigno del Superbonus targato Conte: una zavorra che ha prodotto un debito superiore ai 170 miliardi di euro. Le agenzie di rating premiano la nostra serietà e l’Italia si avvia a uscire dalla procedura di infrazione, registrando una crescita dello 0,9% a fronte dello 0,3% dell’era pre-Covid”.

“Questo pacchetto di misure nazionali – sottolinea il parlamentare grossetano – ha un impatto tangibile anche sul nostro territorio, in Maremma e in tutta la provincia di Grosseto. Penso ai tantissimi lavoratori dipendenti del nostro comparto pubblico e privato, dei servizi che beneficiano del taglio strutturale del cuneo fiscale e dell’accorpamento delle aliquote Irpef, con più soldi in busta paga che difendono il potere d’acquisto delle famiglie locali. Penso alla decontribuzione per le mamme lavoratrici e alla detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit, che sostengono il welfare familiare nelle nostre comunità rurale e urbane”.

“La provincia di Grosseto è una terra di micro, piccole e medie imprese, di artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti – continua Rossi –. Per loro, misure come la Flat Tax per gli autonomi alzata a 85.000 euro, l’iper-ammortamento, il concordato preventivo biennale e la super deduzione del costo del lavoro al 120% per chi assume, rappresentano la vera svolta che ha permesso di liberare energie economiche. Se oggi in Italia ci sono 1 milione e 200mila lavoratori in più, è proprio perché abbiamo messo le aziende in condizione di creare occupazione, contrariamente a una sinistra che vorrebbe solo imporre patrimoniali e nuove tasse. Inoltre, l’estensione della rottamazione quinquies agli enti territoriali darà un aiuto concreto anche ai contribuenti della nostra provincia in difficoltà con i tributi locali”.

“La riforma fiscale attesa da cinquant’anni è finalmente realtà, fondata sul patto di fiducia e sull’adempimento spontaneo, che ha portato a un recupero record dell’evasione pari a 36 miliardi di euro. A chi continua a lanciare accuse infondate contro questo Governo, rispondiamo con i dati del dossier presentato ieri in Sala Tatarella alla presenza del viceministro Leo e dei colleghi Bignami, Donzelli, Filini, Osnato, Lucaselli e Congedo: i fatti smontano la propaganda e confermano che Fratelli d’Italia mantiene gli impegni presi con i cittadini, proteggendo il portafoglio degli italiani e dei maremmani“, conclude Fabrizio Rossi.