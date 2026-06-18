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Fisco, Rossi: “Dal Governo Meloni 21 miliardi di tagli alle tasse, è un miracolo economico”

di Redazione
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Grosseto. La presentazione alla Camera dei deputati del dossier curato dall’Ufficio studi di Fratelli d’Italia, intitolato ‘Tutte le tasse tagliate dal Governo Meloni’, fotografa con assoluta chiarezza una realtà inconfutabile: grazie all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sono stati restituiti a cittadini, famiglie e imprese circa 21 miliardi di euro attraverso una riduzione mirata e strutturale della pressione fiscale”.

E’ quanto dichiara in una nota il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Si tratta di un vero e proprio miracolo economico – spiega Rossise si considera che questi interventi sono stati realizzati mantenendo i conti pubblici in perfetto equilibrio e con uno spread contenuto, nonostante la pesante eredità dei Governi precedenti e il macigno del Superbonus targato Conte: una zavorra che ha prodotto un debito superiore ai 170 miliardi di euro. Le agenzie di rating premiano la nostra serietà e l’Italia si avvia a uscire dalla procedura di infrazione, registrando una crescita dello 0,9% a fronte dello 0,3% dell’era pre-Covid”.

“Questo pacchetto di misure nazionali – sottolinea il parlamentare grossetano ha un impatto tangibile anche sul nostro territorio, in Maremma e in tutta la provincia di Grosseto. Penso ai tantissimi lavoratori dipendenti del nostro comparto pubblico e privato, dei servizi che beneficiano del taglio strutturale del cuneo fiscale e dell’accorpamento delle aliquote Irpef, con più soldi in busta paga che difendono il potere d’acquisto delle famiglie locali. Penso alla decontribuzione per le mamme lavoratrici e alla detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit, che sostengono il welfare familiare nelle nostre comunità rurale e urbane”.

“La provincia di Grosseto è una terra di micro, piccole e medie imprese, di artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti – continua Rossi –. Per loro, misure come la Flat Tax per gli autonomi alzata a 85.000 euro, l’iper-ammortamento, il concordato preventivo biennale e la super deduzione del costo del lavoro al 120% per chi assume, rappresentano la vera svolta che ha permesso di liberare energie economiche. Se oggi in Italia ci sono 1 milione e 200mila lavoratori in più, è proprio perché abbiamo messo le aziende in condizione di creare occupazione, contrariamente a una sinistra che vorrebbe solo imporre patrimoniali e nuove tasse. Inoltre, l’estensione della rottamazione quinquies agli enti territoriali darà un aiuto concreto anche ai contribuenti della nostra provincia in difficoltà con i tributi locali”.

“La riforma fiscale attesa da cinquant’anni è finalmente realtà, fondata sul patto di fiducia e sull’adempimento spontaneo, che ha portato a un recupero record dell’evasione pari a 36 miliardi di euro. A chi continua a lanciare accuse infondate contro questo Governo, rispondiamo con i dati del dossier presentato ieri in Sala Tatarella alla presenza del viceministro Leo e dei colleghi Bignami, Donzelli, Filini, Osnato, Lucaselli e Congedo: i fatti smontano la propaganda e confermano che Fratelli d’Italia mantiene gli impegni presi con i cittadini, proteggendo il portafoglio degli italiani e dei maremmani“, conclude Fabrizio Rossi.

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