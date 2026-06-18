Centri estivi: pubblicate le graduatorie definitive per due Comuni

Massa Marittima (Grosseto). Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei centri estivi 2026 per i Comuni di Roccastrada e di Massa Marittima, approvate con la determinazione n. 764 del 16 giugno2026. Nel rispetto della normativa sulla privacy, i minori non sono indicati con nome e cognome, ma tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda al momento della presentazione.

È possibile consultare e scaricare gli elenchi definitivi ai seguenti link:

Le graduatorie sono pubblicate anche sul sito dell’Unione dei comuni Montana Colline metallifere , nella sezione Pubblica istruzione e servizi educativi per la prima infanzia- Servizio Centri estivi raggiungibile al link seguente: https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/servizi/servizio~ed0acaba-6316-43e9-a54b-21443b778259~.html