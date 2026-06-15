Home Attualità82° anniversario della liberazione di Grosseto: la città rende omaggio ai caduti
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

82° anniversario della liberazione di Grosseto: la città rende omaggio ai caduti

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 40 views

Grosseto. Questa mattina, in occasione dell’82° anniversario della liberazione di Grosseto, si è svolta presso Porta Vecchia la cerimonia di deposizione della corona in onore dei caduti. Alla commemorazione hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Grosseto, della Provincia e dell’Isgrec, che hanno reso omaggio alla memoria di quanti contribuirono alla liberazione della città.

“Ricordare la liberazione – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – significa anche rendere onore a una comunità che seppe affrontare anni difficili e dolorosi con forza e determinazione, guardando con speranza alla ricostruzione e alla rinascita. A distanza di ottantadue anni, il messaggio che ci arriva da quella stagione della nostra storia conserva intatta la sua attualità: soltanto attraverso il dialogo, la solidarietà e il rispetto dei valori democratici possiamo costruire una società più giusta, coesa e capace di affrontare le sfide del nostro tempo”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Carbon farming, Confagricoltura: “Opportunità per il settore anche...

Giornata dei lavoratori domestici: Filcams Cgil riafferma impegno...

Emergenza abitativa, Udc: “Puntare su social housing e...

Centro anziani, al via i lavori per il...

Ruba una bici ad un anziano: scoperto dalla...

I Carabinieri celebrano 212 anni dalla fondazione: manifestazione...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: