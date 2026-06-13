Turismo accessibile, riapre la Green Beach: ampliato il parcheggio e aggiunti nuovi servizi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Anche per l’estate 2026 il Comune di Castiglione della Pescaia conferma il proprio impegno concreto a favore dell’inclusione e dell’accessibilità con la riapertura della Green Beach, la spiaggia del tombolo al di là di Ponte Giorgini, attrezzata e dedicata alle persone con disabilità e con difficoltà motorie.

Collocata a sud dello stabilimento balneare Pinetina Sud, la Green Beach rappresenta ormai da 10 anni una realtà consolidata e molto apprezzata, la prima struttura del genere realizzata in Toscana, nata con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto di vivere il mare in piena autonomia, sicurezza e dignità. Un servizio che negli anni ha riscosso un importante consenso da parte dei cittadini, delle famiglie e dei numerosi visitatori che scelgono Castiglione della Pescaia per le proprie vacanze.

«La Green Beach – affermano il sindaco Elena Nappi e l’assessore al sociale Sandra Mucciarini – non è soltanto un servizio, ma un simbolo della nostra idea di comunità: un territorio accogliente, attento alle esigenze di tutti e capace di abbattere le barriere che possono limitare la piena partecipazione alla vita sociale e alle opportunità offerte dal nostro mare. Quest’anno la nostra Green Beach si rinnova, aggiungendo nuovi locali e nuovi servizi per rendere la spiaggia e il mare fruibile veramente a tutti. Sono stati realizzati uno spogliatoio, un’infermeria e un deposito per riporre le sedie Job e le sedie da spiaggia a spinta, che si aggiungono alle dieci pedane già esistenti. Siamo particolarmente orgogliosi di questa spiaggia, tanto da aver previsto, all’interno del Piano della costa, la possibilità di replicarla anche a Punta Ala.

L’accessibilità rappresenta una priorità per questa amministrazione e ne è conferma il rinnovo, anche per il 2026, della Bandiera Lilla al Comune di Castiglione della Pescaia, il riconoscimento nazionale assegnato ai Comuni che si distinguono per l’attenzione verso il turismo accessibile e per la capacità di garantire servizi, strutture e percorsi inclusivi alle persone con disabilità. La nostra Green Beach costituisce uno degli esempi più concreti e significativi di tale impegno, offrendo a tutti l’opportunità di godere delle bellezze del mare e del territorio».

La spiaggia, operativa per tutta la stagione balneare fino al 13 settembre 2026, avrà accesso e utilizzo libero e gratuito, e gli utenti potranno contare su un servizio di assistenza, pulizia e manutenzione dell’area, affinché spazi e attrezzature siano sempre pienamente fruibili. All’esterno è stato inoltre ampliato il parcheggio, con la realizzazione di otto nuovi stalli che si aggiungono ai due già esistenti, in totale dieci posti auto a servizio delle dieci piattaforme per gli ospiti di cui è dotata la spiaggia.

La gestione della Green Beach è affidata ad una cooperativa sociale con personale idoneo e qualificato, a disposizione dei fruitori per tutta la stagione.