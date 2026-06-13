82 anni fa la strage di Ponte del Ricci: il programma della commemorazione

Roccastrada (Grosseto). In occasione dell’82° anniversario della strage di Ponte del Ricci, il Comune di Roccastrada, la sezione Anpi di Roccastrada, l’Arci di Montemassi e l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea hanno organizzato una giornata dedicata alla commemorazione e al ricordo della strage dei 4 partigiani della Brigata Gramsci.

Il programma

Il 17 giugno, alle 17.30, si terrà la commemorazione istituzionale con la deposizione della corona al monumento in località Ponte del Ricci. Terrà l’intervento commemorativo il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola.

Alle 18, a Montemassi, nel parco di Piazza della Madonna, dopo i saluti di Fabiano Stortini (presidente di Arci Montemassi) e Giulio Balocchi (Presidente della sezione Anpi di Roccastrada), si terrà un dialogo tra ladDirettrice dell’Isgrec, Ilaria Cansella, e Cinzia Pieraccini, autrice del volume “Una strage da riscoprire. 17 giugno 1944, Ponte del Ricci”, recentemente ristampato dal Comune di Roccastrada.