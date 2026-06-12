Rinnovabili, Simiani: “Da Meloni solo bugie, il Governo frena installazioni, non la Toscana”

Grosseto. “Ancora una volta Giorgia Meloni mente sapendo di mentire. Affermare in Aula che la Toscana sarebbe tra le Regioni che più si oppongono alle installazioni delle energie rinnovabili è falso. La realtà è che proprio il suo Governo ha accumulato ritardi gravissimi nell’attuazione del decreto sulle aree idonee, creando incertezza normativa, contenziosi e rallentamenti che stanno penalizzando investimenti e sviluppo. Scaricare ancora una volta le proprie responsabilità sulle Regioni è un esercizio di mistificazione gravissimo che tradisce la malafede evidente della Premier”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani sulle parole espresse ieri, giovedi 11 giugno, dalla Presidente del Consiglio.

“La Toscana sta lavorando da anni per individuare le aree idonee, accelerare le autorizzazioni e aumentare la produzione da fonti rinnovabili, come dimostrano gli atti approvati dalla Regione nelle ultime settimane e gli obiettivi di crescita fissati al 2030. Il vero ostacolo alla transizione energetica non sono le amministrazioni territoriali ma un Governo incapace di fornire regole certe e tempi rapidi. Ormai Giorgia Meloni è completamente inaffidabile ed inattendibile, purtroppo non solo sulle rinnovabili”: conclude Simiani.