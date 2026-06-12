Nuovo Piano operativo, Forza Italia: “Aprire subito confronto in Commissione urbanistica”

Follonica (Grosseto). Forza Italia Follonica ritiene che “sia arrivato il momento di avviare quanto prima il lavoro della Commissione urbanistica nell’ambito del percorso di formazione del nuovo Piano operativo”.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro della città – si legge in una nota del partito -. Dopo anni di ritardi nella pianificazione urbanistica, Follonica ha bisogno di recuperare il tempo perduto e di dotarsi finalmente di uno strumento moderno ed efficace, capace di accompagnare lo sviluppo della città nei prossimi anni e di fornire risposte concrete a famiglie, imprese e professionisti. La precedente amministrazione guidata da Andrea Benini ha lasciato in eredità una situazione complessa, caratterizzata da procedure incompiute, ritardi nella pianificazione e numerose questioni urbanistiche rimaste aperte. Una condizione che oggi impone un lavoro serio e approfondito per restituire certezza e prospettive al territorio”.

“Particolarmente significativa è stata la scelta di approvare il Piano strutturale senza il contestuale Piano operativo, nonostante il percorso fosse stato originariamente impostato in maniera unitaria – sottolinea Forza Italia –. Una decisione che ha inevitabilmente contribuito ad allungare i tempi e a lasciare irrisolte molte delle questioni più rilevanti per la città. Negli anni non sono mancate segnalazioni e criticità evidenziate da tecnici, cittadini e operatori del territorio, alcune delle quali hanno successivamente trovato riscontro nelle valutazioni degli enti sovraordinati. Circostanze che confermano come determinate questioni meritassero maggiore attenzione e approfondimento già nelle fasi precedenti del procedimento. Oggi, tuttavia, non è il momento delle polemiche fini a sé stesse. È il momento della responsabilità e del confronto!.

“Per questo Forza Italia chiede che venga convocata quanto prima la Commissione urbanistica, affinché possa svolgere pienamente il proprio ruolo di approfondimento e confronto su uno degli strumenti più importanti per il futuro della città. Il centrodestra ha ricevuto dai cittadini un chiaro mandato di cambiamento. Anche sul fronte urbanistico occorre imprimere una svolta rispetto al passato, puntando su partecipazione, programmazione e capacità decisionale. Follonica non può più permettersi immobilismo e ritardi. Il Piano operativo rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro della città e merita un percorso condiviso, serio e approfondito – termina la nota –. Forza Italia farà la propria parte con senso di responsabilità, mettendo al centro esclusivamente l’interesse dei cittadini, la qualità della pianificazione urbanistica e la crescita della città”.