Il Toscana Pride arriva a Grosseto: il Comune emana un’ordinanza per garantire la sicurezza

Grosseto. In occasione del Toscana Pride, in programma sabato 13 giugno, il Comune di Grosseto ha emanato un’ordinanza finalizzata a garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione.

Dalle 14 alle 22, nelle aree interessate dal corteo e nelle zone limitrofe, sarà vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi, attività commerciali, strutture ricettive, circoli, mense e distributori automatici.

Nello stesso orario sarà inoltre vietato introdurre, detenere o trasportare contenitori e recipienti in vetro all’interno dell’area della manifestazione.

I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine. Le violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.