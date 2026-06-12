Home AttualitàIl Toscana Pride arriva a Grosseto: il Comune emana un’ordinanza per garantire la sicurezza
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Il Toscana Pride arriva a Grosseto: il Comune emana un’ordinanza per garantire la sicurezza

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 70 views

Grosseto. In occasione del Toscana Pride, in programma sabato 13 giugno, il Comune di Grosseto ha emanato un’ordinanza finalizzata a garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione.

Dalle 14 alle 22, nelle aree interessate dal corteo e nelle zone limitrofe, sarà vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi, attività commerciali, strutture ricettive, circoli, mense e distributori automatici.

Nello stesso orario sarà inoltre vietato introdurre, detenere o trasportare contenitori e recipienti in vetro all’interno dell’area della manifestazione.

I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine. Le violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Grosseto aderisce al percorso “Comuni Italiani – Pianeta...

Il Grifone d’Oro 2026 assegnato a Luca Banchi:...

Toscana Pride a Grosseto: programmato treno straordinario per...

“Abitare la notte”: altre tre realtà aderiscono al...

Al via i lavori nel parcheggio sterrato del...

Toscana Pride: in piazza a Grosseto anche gli...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: