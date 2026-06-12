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“Giannutri sicura”: al via i preparativi per l’estate, in arrivo un’ambulanza per l’assistenza

di Redazione
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Grosseto. Proseguono le attività del progetto “Giannutri sicura”, finalizzato a garantire assistenza sanitaria e supporto alla popolazione e ai visitatori dell’isola di Giannutri durante la stagione turistica.

Nei giorni scorsi il dottor Giorgio Rizzardi, responsabile del progetto, insieme ad Angelo Galimberti, delegato alla formazione, al volontario Radouan, residente sull’isola, e a Piera Casalini, ha effettuato un sopralluogo operativo in vista dell’apertura della base estiva sull’isola di Giannutri. L’attività si svolge con la collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Toscana.

Continuano inoltre i sopralluoghi e le esercitazioni dedicate ai volontari che prenderanno parte alle turnazioni estive, con l’avvio del servizio previsto a partire dall’8 luglio.

Anche per questa stagione turistica sarà presente sull’Isola di Giannutri, territorio comunale dell’Isola del Giglio,un’ambulanza dedicata all’assistenza sanitaria e alle emergenze, replicando il servizio già garantito con successo negli anni precedenti.

Il volontario incaricato della custodia e della gestione operativa dell’ambulanza sull’isola è Radouan, contattabile al numero 335.6459082.

Al progetto collaborano la Cri regionale Toscana e Maregiglio Navigazione, che cura i collegamenti marittimi con l’isola. Oltre al dottor Giorgio Rizzardi, partecipano all’organizzazione Piera Casalini, coordinatrice del progetto “Vacanze e volontariato”, e Angelo Galimberti per l’Area 1, il cui delegato è Mauro Pasquarelli.

L’iniziativa rappresenta un importante presidio di sicurezza e assistenza sanitaria per residenti e turisti, contribuendo a rendere l’isola di Giannutri ancora più sicura e accogliente durante il periodo estivo.

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