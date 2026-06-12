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Auto distrutta da un incendio lungo la strada: le fiamme sono partite dal motore

La conducente è rimasta illesa

di Redazione
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Grosseto. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada della Trappola, poco prima di Principina a Mare in direzione di Marina di Grosseto, per l’incendio di un’auto.

La conducente del mezzo, una Mercedes Classe B, dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha prontamente accostato a bordo strada e abbandonato il veicolo in sicurezza.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto allo spegnimento dell’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ai campi adiacenti. L’auto è andata completamente distrutta.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

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