Al via i lavori nel parcheggio sterrato del Misericordia: parte il primo lotto dell’intervento

Grosseto. Prenderanno il via lunedì 15 giugno i lavori del primo lotto per il completamento e la riqualificazione dell’intero parcheggio sterrato dell’ospedale Misericordia.

Si tratta del primo passo di un intervento finalizzato a migliorare l’accessibilità, la sicurezza, la funzionalità e il decoro delle aree di sosta, a beneficio di pazienti, familiari, visitatori e personale aziendale.

Le modifiche alla viabilità

A partire dalla data di consegna dei lavori, le aree interessate dall’intervento saranno progressivamente delimitate mediante apposite recinzioni e segnaletica dedicata. Nella settimana dal 15 al 21 giugno sarà comunque possibile utilizzare la porzione di parcheggio non coinvolta dai lavori, mantenendo invariato l’attuale accesso all’area. Successivamente invece, da lunedì 22 giugno, è prevista la chiusura totale della porzione di parcheggio interessata dal primo lotto dei lavori con la realizzazione di un nuovo ingresso alla parte di parcheggio esclusa da questa fase dell’intervento e all’isola ecologica. La prima parte dei lavori dovrebbe completarsi entro ottobre 2026.

L’intervento in programma potrà comportare alcuni temporanei disagi, per tale motivo saranno adottate tutte le misure organizzative necessarie per limitare al massimo l’impatto del cantiere e garantire la continuità degli accessi e dei servizi.

“L’avvio dei lavori rappresenta un investimento importante per la riqualificazione dell’area, un risultato importante e atteso da tempo – dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre –. La riqualificazione del parcheggio consentirà di migliorare in modo significativo l’accoglienza e l’accessibilità della struttura, offrendo spazi più sicuri, ordinati e funzionali per chiunque si rechi in ospedale. Per il primo lotto sono stati finanziati 210mila euro circa, mentre l’importo dell’investimento totale ammonta a quasi un milione di euro. Si tratta di un intervento necessario per cui ci siamo impegnati con tenacia e costanza e che porterà benefici concreti e duraturi, aumentando notevolmente il numero degli stalli a disposizione. Ringrazio fin da ora tutti per la collaborazione e la comprensione che vorranno dimostrare durante l’esecuzione delle opere”.

L’Azienda invita tutti gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni che saranno fornite durante le diverse fasi dei lavori e assicura che comunicherà eventuali ulteriori aggiornamenti relativi all’organizzazione delle aree di sosta e della viabilità interna.