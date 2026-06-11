Verso il Polo dell’innovazione sociale: il Comune presenta il progetto per l’ex chiesa

Cinigiano (Grosseto). Martedì 9 giugno, a Firenze, il sindaco di Cinigiano Luciano Monaci ha partecipato alla conferenza finale del progetto Impetus presentando il Polo dell’innovazione sociale per l’ex chiesa di Borgo Santa Rita, rientrato tra le quattro proposte selezionate nell’ambito dell’iniziativa.

Il progetto

Il progetto Impetus, cofinanziato dal Programma Interreg Europe tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale, promuove l’uso temporaneo di spazi pubblici vuoti o sottoutilizzati per sperimentare nuove funzioni sociali, culturali ed economiche prima della loro trasformazione definitiva. Questo approccio permette di testare soluzioni sul campo, coinvolgere le comunità locali e accompagnare la rigenerazione urbana, rispondendo direttamente ai bisogni del territorio.

Nel corso della conferenza, alla quale hanno partecipato Anci Toscana, Regione Toscana, Lama Impresa Sociale e una vasta rete di partner europei (Métropole européenne de Lille, Riga, Las Palmas de Gran Canaria, Sarajevo, Regione Mazovia e Regione Bucarest-Ilfov), il sindaco Monaci è intervenuto al tavolo con i rappresentanti degli altri Comuni toscani selezionati (Pisa, Siena e Borgo San Lorenzo).

Il primo cittadino ha colto l’occasione per promuovere l’intero territorio comunale e presentare nel dettaglio il progetto del Polo dell’innovazione sociale nell’ex chiesa di Borgo Santa Rita. Nel pomeriggio ha fatto visita agli Hangar Creativi di Livorno, modello di riferimento per le pratiche di riattivazione spaziale.

Il progetto Polo dell’innovazione sociale

I piccoli comuni delle aree interne combattono quotidianamente contro una doppia marginalità: quella esterna, legata alla distanza dai grandi centri di servizio, e quella interna, dettata da un territorio policentrico e disperso. Per rispondere a questa sfida, l’amministrazione comunale, in linea con la piattaforma programmatica “Cinigiano 2031”, ha individuato nella frazione di Borgo Santa Rita un punto di svolta geografico e identitario. Posto al centro dei collegamenti tra il Monte Amiata, la costa grossetana e il territorio senese – centralità oggi rafforzata dal rifacimento della strada regionale del Cipressino – il borgo si candida a ospitare un modello innovativo di sviluppo. In questo contesto, l’ex chiesa di Santa Rita si presta a ospitare usi temporanei e attività di interesse collettivo.

L’obiettivo strategico è superare l’idea dello spazio espositivo statico o del semplice centro culturale passivo, per dar vita a un’infrastruttura territoriale di racconto e innovazione, fondata sulla sinergia di due spazi complementari: l’ex chiesa e il futuro Living Lab negli immobili comunali adiacenti (già oggetto di candidatura al bando ministeriale per la selezione di Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso). Il concetto è semplice: nei laboratori si produce, si sperimenta e si forma, nell’ex chiesa si racconta, si presenta e si valorizza.

Grazie alla formula degli usi temporanei, la chiesa si trasforma in uno spazio tematico flessibile per la promozione del territorio e la narrazione delle eccellenze locali, ospitando eventi, dibattiti e performance acustiche.

Quando il polo sarà a pieno regime, il Living Lab adiacente offrirà servizi tecnologici avanzati alle imprese, laboratori audiovisivi, una sala riunioni e una foresteria. In questo modo, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica saranno al servizio delle micro-imprese agricole che, da sole, non potrebbero permettersi tali investimenti.

L’operazione vuole avere vocazione mista pubblica e privata. Il Comune di Cinigiano mantiene una forte regia pubblica iniziale, come garante dell’indirizzo strategico, ma il successo del Polo poggia su un’alleanza comunitaria e produttiva. Il territorio vanta infatti un capitale sociale straordinario, che conta oltre trenta associazioni, accanto a biodistretti, consorzi, attività produttive e istituti di ricerca.

L’uso temporaneo è lo strumento perfetto perché permette di attivare la chiesa fin da subito con interventi di manutenzione ordinaria e allestimenti leggeri. Consente, inoltre, di lanciare i primi eventi pilota e verificare l’interesse senza attendere i tempi lunghi dei cantieri strutturali del Living Lab.

Dell’investimento potranno beneficiare il sistema produttivo locale, che troverà qui una vetrina e servizi di marketing condivisi; la comunità locale per eventi e manifestazioni; nuovi abitanti e creativi, attratti dalle dotazioni digitali in un contesto ad alta qualità della vita, trasformando il Polo in un presidio di “restanza” per i giovani.

La proposta di uso temporaneo dell’ex Chiesa di Santa Rita non è solo un progetto di rifunzionalizzazione edilizia. È l’opportunità di dimostrare come un piccolo Comune dell’area interna possa trasformare la propria marginalità in un modello di multipolarità funzionale, dove l’identità rurale incontra l’innovazione sociale.