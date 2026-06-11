Strada dei Pianetti, al via i lavori di manutenzione straordinaria: le modifiche alla viabilità

Manciano (Grosseto). Prenderanno il via lunedì 15 giugno i lavori di manutenzione straordinaria della Strada dei Pianetti, un intervento promosso dal Comune di Manciano che prevede un investimento complessivo di 150mila euro finalizzato al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Per consentire l’esecuzione delle opere è stata emessa un’apposita ordinanza che prevede, a partire dal 15 giugno e fino al termine dei lavori, il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato in funzione dell’avanzamento del cantiere, regolato da movieri o da impianti semaforici.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione delle infrastrutture comunali e consentirà di migliorare le condizioni di percorribilità di un tratto stradale particolarmente utilizzato da residenti e attività del territorio.

«Si tratta di un investimento importante per il nostro territorio – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Marco Galli –. Con questo intervento andiamo a migliorare le condizioni di sicurezza e di percorrenza della Strada dei Pianetti, rispondendo a una necessità segnalata dai cittadini. Chiediamo agli utenti della strada un po’ di pazienza per i possibili disagi temporanei legati al cantiere, consapevoli che si tratta di lavori necessari per garantire una viabilità più sicura ed efficiente. Nei prossimi giorni prenderà il via anche un altro intervento significativo sulla viabilità comunale. A breve inizieranno infatti i lavori sulla strada delle Pergolacce e Poggio, per un investimento di 190mila euro. Come amministrazione comunale continuiamo a lavorare per dare risposte concrete ai cittadini, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al miglioramento delle infrastrutture che rappresentano un servizio importante sia per i residenti sia per il turismo».

L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale addetto alla regolazione del traffico durante tutta la durata dell’intervento.