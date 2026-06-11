Provano a truffare coppia di anziani fingendosi Carabinieri: scoperti e messi in fuga

Grosseto. I Carabinieri della Stazione di Montieri sono intervenuti martedì mattina nell’abitazione di una coppia di persone anziane, sventando quello che era un tentativo di truffa e scongiurando così un rilevante danno economico, nonché uno shock emotivo e psicologico.

Il tentativo di truffa

Era ora di pranzo quando la donna, residente a Montieri, si è presentata alla Stazione Carabinieri del posto, riferendo al militare addetto alla ricezione del pubblico di aver ricevuto poco prima una telefonata da parte di un uomo che si era qualificato come Carabiniere.

L’interlocutore aveva preannunciato alla signora una visita a domicilio da parte di un collega dell’Arma, il quale avrebbe dovuto controllare denaro e oggetti preziosi presenti in casa, dato che stavano conducendo delle indagini.

La donna ha però fortunatamente intuito che ci fosse qualcosa di strano, per cui è andata subito alla Stazione, certa di poter parlare con veri Carabinieri che avrebbero potuto darle chiarimenti. I militari, sentita la storia, hanno capito che la donna non si sbagliava e che in effetti era in atto un tentativo di truffa ai loro danni, per cui subito si sono organizzati per andare a verificare di persona cosa stesse accadendo a casa dell’anziana, dove tra l’altro era rimasto il marito, non in condizione di potersi spostare da casa. Considerata la situazione e l’urgenza, si sono uniti anche alcuni Carabinieri che in quel momento erano fuori servizio, ma che volentieri hanno anticipato l’inizio del turno per dare una mano.

Giunti così nei pressi dell’abitazione dell’anziana, è stata notata una macchina scura, i cui passeggeri, vedendo da lontano sopraggiungere qualcuno (considerando anche che la casa si trova all’inizio di una collina e rende visibile da lontano le auto che si avvicinano), si sono dati alla fuga a velocità sostenuta. Immediatamente, i Carabinieri hanno preso contatti con l’anziano marito, che ha confermato di stare bene e che nessuno aveva bussato alla porta.

L’intuizione della donna, insieme alla velocità di reazione dell’Arma, hanno permesso così di sventare un chiaro piano criminale.

“L’Arma, impegnata con costanza in incontri e convegni tesi a dare pratici consigli su come riconoscere ed evitare truffe, ricorda ancora una volta che i Carabinieri, come tutte le altre forze di polizia, ma anche le aziende fornitrici di servizi o enti quali banche, istituti di previdenza, sanitari ecc., non chiedono, nè tantomeno ritirano a domicilio, denaro o preziosi a titolo di verifica, pagamento, cauzione o per qualsiasi altro motivo – si legge in una nota dei Carabinieri -. Se si riceve una telefonata che preavvisa una esigenza/situazione del genere, descritta come grave e urgente, è sicuramente un tentativo di truffa. In tali casi, mai aprire la porta di casa, ma invece avvisare le forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112″.